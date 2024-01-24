Літак Іл-76 могла збити російське ППО — експерт Мюнхенської конференції з безпеки

Яка ймовірність того, що російська ППО збила Іл-76

Як зазначив військовий експерт, екскерівник представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, падіння літака Іл-76 виглядає як робота ППО.

Він додав, що в цьому районі російська сторона постійно використовує системи С-300. Натомість у Харківській області України, яка межує з Бєлгородською, досі не було відомостей про використання ані систем Iris-T, ані Patriot. При цьому, те, що літак був збитий, є фактом, це видно з відео, що поширюються у мережах.

Ланге не поспішає погоджуватися з російським Міноборони, що літак нібито могла збити українська ракета.

Досі не було жодних ознак, що Україна могла би розмістити в Харкові, який сильно обстрілюється, такі системи. Отже, все виглядає так, що це міг бути так званий friendly fire (дружній вогонь — ред.), — сказав Ланге. Поширити

За його словами, якщо це справді був так званий “дружній вогонь”, Росія буде вперто стверджувати щось інше.

Ланге пояснив, що у подібних випадках Росія дуже швидко починає “вкидати” в інформаційний простір якісь свої наративи, які дуже важко перевірити. Військовий експерт попередив, що не слід довіряти російським “роз’ясненням” і розслідуванням. За його словами,інформацію, яка надходить від російської сторони, треба сприймати дуже обережно.

Ланге додав, що твердження російської сторони, що начебто на борту збитого літака були 65 українських військовополонених, яких везли на обмін, також виглядають “дуже сумнівними”.

Те, що літак буде перевозити військовополонених над територію поблизу зони ведення бойових дій, є дуже незвичним, — сказав Ланге. Поширити

За його словами, військовополонених, як правило, доставляють автомобільним транспортом.

Падіння літака Іл-76: що відомо

Російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію з посиланням на Міноборони РФ про те, що російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області під час планового польоту.

Водночас там заявили, що на борту нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що профільні структури України наразі збирають інформацію та аналізують падіння літака.

Українські ЗМІ повідомляли, що на борту, ймовірно, були ракети до комплексів С-300.

Офіційних повідомлень української влади з цього приводу поки не було.