Самолет Ил-76 могла сбить российское ПВО – эксперт Мюнхенской конференции по безопасности

Какова вероятность того, что российская ПВО сбила Ил-76

Как отметил военный эксперт, экс-глава представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине, старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, падение самолета Ил-76 выглядит как работа ПВО.

Он добавил, что в этом районе российская сторона постоянно использует систему С-300. В Харьковской области Украины, граничащей с Белгородской, до сих пор не было сведений об использовании ни систем Iris-T, ни Patriot. При этом то, что самолет был сбит, является фактом, это видно из видео, распространяемых в сетях.

Ланге не спешит соглашаться с российским Минобороны, что самолет могла сбить украинская ракета.

До сих пор не было никаких признаков, что Украина могла бы разместить в сильно обстреливающемся Харькове такие системы. Итак, все выглядит так, что это мог быть так называемый friendly fire (дружеский огонь – ред.), – сказал Ланге. Поделиться

По его словам, если это действительно был так называемый "дружеский огонь", Россия будет упорно утверждать что-нибудь другое.

Ланге объяснил, что в подобных случаях Россия очень быстро начинает "вбрасывать" в информационное пространство какие-то свои нарративы, которые очень трудно проверить. Военный эксперт предупредил, что не следует доверять российским разъяснениям и расследованиям. По его словам, информацию, поступающую от российской стороны, нужно воспринимать очень осторожно.

Ланге добавил, что утверждения российской стороны, что вроде бы на борту сбитого самолета были 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен, также выглядят "очень сомнительными".

То, что самолет будет перевозить военнопленных над территорию вблизи зоны ведения боевых действий, очень необычно, — сказал Ланге. Поделиться

По его словам, военнопленных, как правило, доставляют автомобильным транспортом.

Падение самолета Ил-76: что известно

Российские пропагандистские СМИ распространили информацию со ссылкой на Минобороны РФ о том, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области во время планового полета.

В то же время, там заявили, что на борту якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, которые перевозились в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что профильные структуры Украины собирают информацию и анализируют падение самолета.

Украинские СМИ сообщали, что на борту, вероятно, были ракеты в комплексы С-300.

Официальных сообщений украинских властей на этот счет пока не было.