У Генштабі вперше прокоментували падіння Іл-76 під Бєлгородом

У Генштабі ЗСУ на тлі падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом обіцяють і надалі вживати заходів із контролю над повітряним простором в районі кордону Бєлгородської та Харківської областей.
Чому саме Росія причетна до падіння Іл-76
У Генштабі зазначають, що будуть і надалі здійснювати контроль над повітряним простором із метою зменшити ракетну загрозу з боку авіації країни-агресорки РФ.
Зокрема, українські військові продовжать детально відслідковувати точки запусків ракет та логістику постачання російських окупантів.
Зазначається, що особово це стосується переміщень ворожої військово-транспортної авіації.
З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку.
Окрім цього у Генштабі нагадали, що лише за останній тиждень зі сторони Бєлгорода по Харкову та області було завдано 19 ракетних ударів.
Що відомо про падіння літака Іл-76
Сьогодні в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.
За інформацією українських спецслужб, літак перевозив партію ракет для ЗРК С-300.
При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.
В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.
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