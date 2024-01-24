У Генштабі вперше прокоментували падіння Іл-76 під Бєлгородом
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі вперше прокоментували падіння Іл-76 під Бєлгородом

Генштаб ЗСУ
Іл-76
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У Генштабі ЗСУ на тлі падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом обіцяють і надалі вживати заходів із контролю над повітряним простором в районі кордону Бєлгородської та Харківської областей. 

Чому саме Росія причетна до падіння  Іл-76

У Генштабі зазначають, що будуть і надалі здійснювати контроль над повітряним простором із метою зменшити ракетну загрозу з боку авіації країни-агресорки РФ.

Зокрема, українські військові продовжать детально відслідковувати точки запусків ракет та логістику постачання російських окупантів.

Зазначається, що особово це стосується переміщень ворожої військово-транспортної авіації.

Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода, - пояснюється у коментарі Генштабу.

З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Окрім цього у Генштабі нагадали, що лише за останній тиждень зі сторони Бєлгорода по Харкову та області було завдано 19 ракетних ударів.

Що відомо про падіння літака Іл-76

Сьогодні в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

За інформацією українських спецслужб, літак перевозив партію ракет для ЗРК С-300.

При цьому в Росії стверджують, що нібито на літаку були 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збитті літака.

В Україні відреагували на заяви росіян, українців закликали не розповсюджувати фейки до офіційних заяв.

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