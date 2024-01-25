РФ использует катастрофу Ил-76 для создания недовольства в Украине – аналитики

В РФ используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Аналитики проанализировали цель заявлений РФ по падению Ил-76

Военные аналитики приводят слова главы Комитета по обороне Государственной думы России Андрея Картаполова, заявившего, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.

В то же время, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров, находящийся в Нью-Йорке на заседании Совета безопасности ООН, призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященного этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме.

ISW отмечает, что такие российские обвинения частично преследуют цель посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны.

Военные аналитики отмечают, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию.

Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отказать западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для обороны.

Падение Ил-76: что известно

Днем 24 января в Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявили, что самолет якобы выполнял рейс с военного аэродрома Чкаловский (Московская область) в Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена.

По утверждению российского Минобороны, был зафиксирован "пуск двух украинских ракет", а в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту: 65 украинских военнопленных, 3 сопровождавших их российских военнослужащих и 6 членов экипажа.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала списки украинских военнопленных, якобы находившихся на борту разбившегося 24 января Ил-76.

ГУР подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но у ведомства нет данных, находились ли украинские пленные на борту. Там отметили, что Украина не проинформирована о необходимости обеспечить безопасность полета, что может свидетельствовать об умышленном создании Россией угрозы жизни и безопасности военнопленных.

В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев, в то время как интенсивность обстрелов из РФ возросла в связи с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.

Россия хочет провести срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76, в котором, по утверждению российской стороны, увозили военнопленных украинцев на обмен.

Журналистам проекта "Схемы" удалось узнать список членов экипажа российского самолета, их имена и должности, подтверждающие родственники погибших.

Подтверждена смерть трех из шести членов экипажа, которые могли находиться на борту самолета.

Это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.