РФ використовує катастрофу Іл-76 для створення невдоволення в Україні — аналітики

У РФ використовують катастрофу Іл-76 для того, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Аналітики проаналізували мету заяв РФ щодо падіння Іл-76

Військові аналітики наводять слова голови Комітету з оборони Державної думи Росії Андрія Картаполова, який заявив, що Україна навмисно збила Іл-76, знаючи, що на борту перебували українські військовополонені, і закликав призупинити всі обміни військовополоненими на невизначений термін.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв звинуватив українську "внутрішньополітичну боротьбу" у причетності до катастрофи.

Окрім цього, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який наразі перебуває у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН, закликав до термінового скликання засідання РБ ООН, присвяченого цій авіакатастрофі, та звинуватив Україну у тероризмі.

ISW зазначає, що такі російські звинувачення частково мають на меті посіяти невдоволення в Україні та посилити недовіру до українського уряду, що узгоджується з іншими російськими інформаційними зусиллями, спрямованими на ослаблення України всередині країни.

Військові аналітики зазначають, що обмін військовополоненими є чутливим питанням як для Росії, так і для України, і риторичні згадки про військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію.

Крім того, російські офіційні особи зробили необґрунтовані заяви про те, що Україна збила Іл-76 американськими або німецькими ракетними системами, ймовірно, в спробі відмовити західних партнерів України від надання Україні критично важливих систем протиповітряної оборони, необхідних для оборони.

Падіння Іл-76: що відомо

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Міноборони РФ заявили, що літак нібито виконував рейс із військового аеродрому Чкаловський (Московська область) до Бєлгорода для перевезення українських військовослужбовців з метою обміну.

За твердженням російського Міноборони, було зафіксовано "пуск двох українських ракет", а внаслідок катастрофи загинули всі, хто був на борту: 65 українських військовополонених, 3 російських військовослужбовців, які їх супроводжували, і 6 членів екіпажу.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила списки українських військовополонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився 24 січня.

ГУР підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних, чи перебували українські полонені на борту. Там зазначили, що Україну не поінформували про необхідність забезпечити безпеку польоту, що може свідчити про навмисне створення Росією загрози життю і безпеці військовополонених.

У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців, тоді як інтенсивність обстрілів із РФ зросла у зв'язку зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.

Росія хоче провести термінове засідання Ради безпеки ООН через катастрофу в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76, у якому, за твердженням російської сторони, везли військовополонених українців на обмін.

Журналістам проєкту “Схеми” вдалось дізнатись список членів екіпажу російського літака, їхні імена та посади, що підтверджують родичі загиблих.

Наразі підтверджено смерть трьох з шести членів екіпажу, які могли перебувати на борту літака.

Це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.