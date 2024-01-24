На борту російського військово-транспортного літака Іл-76, який вранці, 24 січня, розбився в районі Бєлгорода, перебували щонайменше 6 членів екіпажу.

Що відомо про екіпаж Іл-76

Зокрема, журналістам проєкту “Схеми” вдалось дізнатись список членів екіпажу російського літака, їхні імена та посади, що підтверджують родичі загиблих.

Наразі підтверджено смерть трьох з шести членів екіпажу, які могли перебувати на борту літака.

Це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.

Зокрема, загибель Станіслава Беззубкіна було підтверджено його дружиною Марікою.

Нібито про загибель чоловіка їй повідомили представники Міноборони країни-агресорки.

За словами жінки, востаннє вона спілкувалась з чоловіком близько 7:30 ранку за московським часом. Тоді він мав вилітати з Москви.

При цьому дружина Андрія Пілуєва заявляє, що була поінформована про загибель чоловіка, однак не в курсі деталей.

Завдяки даним з відкритих джерел відомо, що Пілуєв був нагороджений медаллю "За повернення Криму" та за участь у бойових діях у Сирії.

Загибель штурмана Олексія Високіна підтвердила його двоюрідна сестра.

Окрім цього співчутливі коментарі з'явились під фото у соцмережах ще одного члена екіпажу Іл-76 - бортового радиста Ігоря Саблінського. Там співчувають щодо його загибелі.

Політ мав обслуговувати бортінженер авіадесантного обладнання Сергій Житєньов.

Однак наразі його загибель не вдалося незалежно підтвердити.

Де служили загиблі російські пілоти

Згідно з російськими базами даних, місцем служби п’ятьох членів екіпажу вказано 117-й військово-транспортний авіаційний полк.

Ця ж інформація була надана українською розвідкою у березні 2022 року.

Тоді вище загадані особи були вказані як ті, "які доставляють зброю та боєприпаси для вбивства мирних громадян України".