На борту российского военно-транспортного самолета Ил-76, утром, 24 января, разбившегося в районе Белгорода, находились по меньшей мере 6 членов экипажа.

Что известно об экипаже Ил-76

В частности, журналистам проекта "Схемы" удалось узнать список членов экипажа российского самолета, их имена и должности, подтверждающие родственники погибших.

Подтверждена смерть трех из шести членов экипажа, которые могли находиться на борту самолета.

Это 36-летний командир корабля Станислав Беззубкин, штурман корабля Алексей Высокин, 38-летний бортинженер Андрей Пилуев.

В частности, гибель Станислава Беззубкина была подтверждена его женой Марикой.

Якобы о гибели мужчины ей сообщили представители Минобороны страны-агрессорки.

По словам женщины, в последний раз она общалась с мужчиной около 7:30 утра по московскому времени. Тогда он должен был вылетать из Москвы.

При этом супруга Андрея Пилуева заявляет, что была проинформирована о гибели мужа, однако не в курсе деталей.

Благодаря данным из открытых источников, известно, что Пилуев был награжден медалью "За возвращение Крыма" и за участие в боевых действиях в Сирии.

Гибель штурмана Алексея Высокина подтвердила его двоюродная сестра.

Кроме этого, сочувственные комментарии появились под фото в соцсетях еще одного члена экипажа Ил-76 - бортового радиста Игоря Саблинского. Там соболезнуют по поводу его гибели.

Полет должен был обслуживать бортинженер авиадесантного оборудования Сергей Житенев.

Однако его гибель не удалось независимо подтвердить.

Где служили погибшие русские пилоты

Согласно российским базам данных, местом службы пяти членов экипажа указан 117-й военно-транспортный авиационный полк.

Эта же информация была предоставлена украинской разведкой в марте 2022 года.

Тогда вышеуказанные лица были указаны как "доставляющие оружие и боеприпасы для убийства мирных граждан Украины".