Министр иностранных дел России, одиозный Сергей Лавров призывает к внеочередному заседанию Совета Безопасности ООН из-за крушения российского самолета Ил-76 на территории Белгородской области.

Лавров требует заседания Совбеза ООН

Россия хочет провести срочное заседание Совбеза ООН из-за катастрофы в Белгородской области РФ российского военно-транспортного самолета Ил-76, в котором, по утверждению российской стороны, увозили военнопленных украинцев на обмен.

Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке 24 января.

Вместо того, чтобы этот обмен состоялся, украинская сторона из района в Харьковской области нанесла зенитными ракетами удар по этому роковому самолету. Мы пригласили уже срочное заседание Совбеза ООН в 15:00 по Нью-Йоркскому времени. Поделиться

Лавров заявил, что обстоятельства еще устанавливаются, но украинская сторона в Совбезе ООН "могла бы рассказать, как все это произошло".

Представители украинской власти не располагают информацией, что на борту разбившегося в пограничной с Украиной области Ил-76 были пленены украинские военные, хотя обмен действительно ожидался 24 января.

Падение Ил-76: что известно

Днем 24 января в Белгородской области разбился военный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявили, что самолет якобы выполнял рейс с военного аэродрома Чкаловский (Московская область) в Белгород для перевозки украинских военнослужащих с целью обмена.

По утверждению российского Минобороны, был зафиксирован "пуск двух украинских ракет", а в результате катастрофы погибли все находившиеся на борту: 65 украинских военнопленных, 3 сопровождавших их российских военнослужащих и 6 членов экипажа.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала списки украинских военнопленных, якобы находившихся на борту разбившегося 24 января Ил-76.

ГУР подтвердило, что запланированный на 24 января обмен не состоялся, но у ведомства нет данных, находились ли украинские пленные на борту. Там отметили, что Украина не проинформирована о необходимости обеспечить безопасность полета, что может свидетельствовать об умышленном создании Россией угрозы жизни и безопасности военнопленных.

В Генштабе ВСУ, не упоминая Ил-76, заявили, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев, в то время как интенсивность обстрелов из РФ возросла в связи с ростом количества военно-транспортных самолетов в Белгороде.