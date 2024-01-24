РФ вимагає терміново зібрати Раду безпеки ООН через падіння Іл-76

Міністр закордонних справ Росії, одіозний Сергій Лавров закликає до позачергового засідання Ради Безпеки ООН через катастрофу з російським літаком Іл-76 на території Бєлгородської області.

Лавров вимагає засідання Радбезу ООН

Росія хоче провести термінове засідання Ради безпеки ООН через катастрофу в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76, у якому, за твердженням російської сторони, везли військовополонених українців на обмін.

Про це Лавров повідомив на пресконференції в Нью-Йорку 24 січня

Замість того, щоб цей обмін відбувся, українська сторона з району в Харківській області завдала зенітними ракетами удар по цьому літаку, який став фатальним. Ми запросили вже термінове засідання Ради безпеки ООН о 15:00 за Нью-Йоркським часом. Поширити

Лавров заявив, що обставини ще встановлюються, але українська сторона на Раді безпеки ООН "могла б розповісти, як усе це сталося".

Представники української влади не мають інформації, що на борту Іл-76, що розбився в прикордонній з Україною області Росії, були полонені українські військові, хоча обмін справді очікувався 24 січня.

Падіння Іл-76: що відомо

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Міноборони РФ заявили, що літак нібито виконував рейс із військового аеродрому Чкаловський (Московська область) до Бєлгорода для перевезення українських військовослужбовців з метою обміну.

За твердженням російського Міноборони, було зафіксовано "пуск двох українських ракет", а внаслідок катастрофи загинули всі, хто був на борту: 65 українських військовополонених, 3 російських військовослужбовців, які їх супроводжували, і 6 членів екіпажу.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила списки українських військовополонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився 24 січня.

ГУР підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних, чи перебували українські полонені на борту. Там зазначили, що Україну не поінформували про необхідність забезпечити безпеку польоту, що може свідчити про навмисне створення Росією загрози життю і безпеці військовополонених.

У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців, тоді як інтенсивність обстрілів із РФ зросла у зв'язку зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.