Потрібно встановити чіткі факти. Зеленський заслухав доповіді щодо падіння Іл-76 у РФ

Президент Зеленський викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка, які доповіли щодо ситуації з літаком Іл-76 та обміном українських військовоплонених.

Президент України заслухав Головкома та Генштаб стосовно російського Іл-76

Зеленський заявив, що заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з приводу падіння Іл-76 у Росії.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Поширити

Президент наголосив, що потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що падіння літака сталося на російській території – поза контролем України.

«Факти» – це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Поширити

Падіння Іл-76: що відомо

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Міноборони РФ заявили, що літак нібито виконував рейс із військового аеродрому Чкаловський (Московська область) до Бєлгорода для перевезення українських військовослужбовців з метою обміну.

За твердженням російського Міноборони, було зафіксовано "пуск двох українських ракет", а внаслідок катастрофи загинули всі, хто був на борту: 65 українських військовополонених, 3 російських військовослужбовців, які їх супроводжували, і 6 членів екіпажу.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила списки українських військовополонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився 24 січня.

ГУР підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних, чи перебували українські полонені на борту. Там зазначили, що Україну не поінформували про необхідність забезпечити безпеку польоту, що може свідчити про навмисне створення Росією загрози життю і безпеці військовополонених.

У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців, тоді як інтенсивність обстрілів із РФ зросла у зв'язку зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.

Росія хоче провести термінове засідання Ради безпеки ООН через катастрофу в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76, у якому, за твердженням російської сторони, везли військовополонених українців на обмін.

Журналістам проєкту “Схеми” вдалось дізнатись список членів екіпажу російського літака, їхні імена та посади, що підтверджують родичі загиблих.

Наразі підтверджено смерть трьох з шести членів екіпажу, які могли перебувати на борту літака.

Це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.