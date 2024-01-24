США не підтверджують заяви РФ про українських військовополонених на борту Іл-76

За словами координатора Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, наразі не має інформації, яка б підтверджувала заяви країни-агресорки РФ про те, що на борту Іл-76, який потрапив в авіакатастрофу під Бєлгородом вранці, 24 січня, перебували українські військовополонені.
У США не має інформації про українських військовополонених на борту Іл-76
При цьому Кірбі зазначив, що у Білому домі бачили заяви та звинувачення РФ у бік України, однак не можуть підтвердити їх.
Представник Ради нацбезпеки США зазначив, що наразі Вашингтон робить усе можливе, щоб отримати більше інформації.
У Головному управлінні розвідки Міноборони України також зазначили, що не мають інформації про те, хто перебував на борту російського літака, який зазнав аварії.
Між тим, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський терміново скасовує всі зустрічі та заплановані заходи і чекає на з’ясування обставин авіакатастрофи російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.
Зокрема, глава держави "до зʼясування обставин падіння літака скасував регіональну поїздку до центральних областей".
Крім того, глава держави "заборонив призначати на завтра зустрічі для привітань із днем народження".
Що не так із версією про українських полонених на борту Іл-76
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, висунута Міноборони країни-агресорки версія про нібито збиття Іл-76, на борту якого перебували українські військовополонені, має низку недоліків.
Зокрема, аналітик зазначає, що падіння літака на території Бєлгородської області сталось близько 11:00.
У першому ж російському повідомленні зазначалось, що літак був збитий засобами ППО країни-агресорки.
Потім, акцент різко змінився - "стрілки перевели" на протиповітряну оборону ЗСУ. Тоді ж Москва заявила, що на борту були українські полонені, яких везли на обмін.
За його словами, безпосередньо перед катастрофою російський літак не готувався до посадки, а навпаки - злітав з аеропорту Бєлгорода.
Пізніше, на тлі зазначених прогалин, російська пропагандистка Маргарита Сімоньян оприлюднила якийсь список, в якому перераховувалися нібито прізвища загиблих полонених.
Однак у ньому містилися дані про українців, яких "обміняли" ще 3 січня.
Також він звертає увагу на заяви Міноборони РФ про те, що на борту 65 полонених українців супроводжувало всього три конвоїри.
Оглядач підкреслює, що це - критично низька чисельність супроводжуючих, що повністю порушує відповідні статути.
Через 5 годин після сьогоднішньої катастрофи з'явилося нове відео з місця падіння.
У той же час, в контексті з вищесказаним, експерт акцентує на інших дуже тривожних нюансах.
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