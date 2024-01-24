США не подтверждают заявления РФ об украинских военнопленных на борту Ил-76

По словам координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, пока нет информации, подтверждающей заявления страны-агрессорки РФ о том, что на борту Ил-76, попавшего в авиакатастрофу под Белгородом утром, 24 января, находились украинские военнопленные.

В США нет информации об украинских военнопленных на борту Ил-76

При этом Кирби отметил, что в Белом доме видели заявления и обвинения в сторону Украины, однако не могут подтвердить их.

Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что в настоящее время Вашингтон делает все возможное, чтобы получить больше информации.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также отметили, что не располагают информацией о том, кто находился на борту российского самолета, потерпевшего крушение.

Между тем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский срочно отменяет все встречи и запланированные мероприятия и ожидает выяснения обстоятельств авиакатастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

В частности, глава государства "к выяснению обстоятельств падения самолета упразднил региональную поездку в центральные области".

Кроме того, глава государства "запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения".

Что не так с версией об украинских пленниках на борту Ил-76

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, выдвинутая Минобороны страны-агрессорки версия о якобы сбитии Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, имеет ряд недостатков.

В частности, аналитик отмечает, что падение самолета на территории Белгородской области произошло около 11:00.

В первом же российском сообщении отмечалось, что самолет был сбит средствами ПВО страны-агрессорки.

Затем акцент резко изменился - "стрелки перевели" на противовоздушную оборону ВСУ. Тогда же Москва заявила, что на борту находились украинские пленные, которых везли на обмен.

Первые кадры, явившиеся с места падения, не демонстрировали большого количества тел. Вспомните катастрофу МН-17 – обломками самолета и телами погибших было усыпано все поле. Или хотя бы бизнес-джет Евгения Пригожина, гораздо меньшего размера и с меньшим количеством пассажиров на борту – первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров, - обращает внимание Коваленко. Поделиться

По его словам, непосредственно перед крушением российский самолет не готовился к посадке, а наоборот - взлетал из аэропорта Белгорода.

Как можно доставить пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь? – спрашивает аналитик. Поделиться

Позже, на фоне указанных пробелов, российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала некий список, в котором перечислялись якобы фамилии погибших пленных.

Однако в нем содержались данные об украинцах, которых "обменяли" еще 3 января.

Интересно – OSINT-аналитики подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летевший в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода. Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя известно и то, что данный борт активно участвовал в "иранском экспрессе" - отмечает Коваленко. Поделиться

Также он обращает внимание на заявления Минобороны РФ о том, что на борту 65 пленных украинцев сопровождало всего три конвоира.

Обозреватель подчеркивает, что это – критически низкая численность сопровождающих, полностью нарушающая соответствующие уставы.

Спустя 5 часов после сегодняшней катастрофы появилось новое видео с места падения.

Тогда был показан кусок фюзеляжа с большим количеством мелких повреждений, что подтвердило сбивание ракетой ОКР. Но, опять же, даже 5 часов спустя не были показаны тела якобы погибших украинских пленных. Судя по всему вышеизложенному, версия россиян с военнопленными на борту ИЛ-76 с каждой минутой разрушается как хрустальный замок, - подчеркивает Коваленко. Поделиться

В то же время, в контексте с вышесказанным, эксперт акцентирует внимание на других очень тревожных нюансах.