США не подтверждают заявления РФ об украинских военнопленных на борту Ил-76

По словам координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, пока нет информации, подтверждающей заявления страны-агрессорки РФ о том, что на борту Ил-76, попавшего в авиакатастрофу под Белгородом утром, 24 января, находились украинские военнопленные.
В США нет информации об украинских военнопленных на борту Ил-76
При этом Кирби отметил, что в Белом доме видели заявления и обвинения в сторону Украины, однако не могут подтвердить их.
Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что в настоящее время Вашингтон делает все возможное, чтобы получить больше информации.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины также отметили, что не располагают информацией о том, кто находился на борту российского самолета, потерпевшего крушение.
Между тем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский срочно отменяет все встречи и запланированные мероприятия и ожидает выяснения обстоятельств авиакатастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.
В частности, глава государства "к выяснению обстоятельств падения самолета упразднил региональную поездку в центральные области".
Кроме того, глава государства "запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения".
Что не так с версией об украинских пленниках на борту Ил-76
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, выдвинутая Минобороны страны-агрессорки версия о якобы сбитии Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, имеет ряд недостатков.
В частности, аналитик отмечает, что падение самолета на территории Белгородской области произошло около 11:00.
В первом же российском сообщении отмечалось, что самолет был сбит средствами ПВО страны-агрессорки.
Затем акцент резко изменился - "стрелки перевели" на противовоздушную оборону ВСУ. Тогда же Москва заявила, что на борту находились украинские пленные, которых везли на обмен.
По его словам, непосредственно перед крушением российский самолет не готовился к посадке, а наоборот - взлетал из аэропорта Белгорода.
Позже, на фоне указанных пробелов, российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала некий список, в котором перечислялись якобы фамилии погибших пленных.
Однако в нем содержались данные об украинцах, которых "обменяли" еще 3 января.
Также он обращает внимание на заявления Минобороны РФ о том, что на борту 65 пленных украинцев сопровождало всего три конвоира.
Обозреватель подчеркивает, что это – критически низкая численность сопровождающих, полностью нарушающая соответствующие уставы.
Спустя 5 часов после сегодняшней катастрофы появилось новое видео с места падения.
В то же время, в контексте с вышесказанным, эксперт акцентирует внимание на других очень тревожных нюансах.
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