США не подтверждают заявления РФ об украинских военнопленных на борту Ил-76
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Политика
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США не подтверждают заявления РФ об украинских военнопленных на борту Ил-76

Белый дом
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Источник:  online.ua

По словам координатора Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, пока нет информации, подтверждающей заявления страны-агрессорки РФ о том, что на борту Ил-76, попавшего в авиакатастрофу под Белгородом утром, 24 января, находились украинские военнопленные.

В США нет информации об украинских военнопленных на борту Ил-76

При этом Кирби отметил, что в Белом доме видели заявления и обвинения в сторону Украины, однако не могут подтвердить их.

Представитель Совета нацбезопасности США отметил, что в настоящее время Вашингтон делает все возможное, чтобы получить больше информации.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины также отметили, что не располагают информацией о том, кто находился на борту российского самолета, потерпевшего крушение.

Между тем стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский срочно отменяет все встречи и запланированные мероприятия и ожидает выяснения обстоятельств авиакатастрофы российского самолета Ил-76 в Белгородской области.

В частности, глава государства "к выяснению обстоятельств падения самолета упразднил региональную поездку в центральные области".

Кроме того, глава государства "запретил назначать на завтра встречи для поздравлений с днем рождения".

Что не так с версией об украинских пленниках на борту Ил-76

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, выдвинутая Минобороны страны-агрессорки версия о якобы сбитии Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные, имеет ряд недостатков.

В частности, аналитик отмечает, что падение самолета на территории Белгородской области произошло около 11:00.

В первом же российском сообщении отмечалось, что самолет был сбит средствами ПВО страны-агрессорки.

Затем акцент резко изменился - "стрелки перевели" на противовоздушную оборону ВСУ. Тогда же Москва заявила, что на борту находились украинские пленные, которых везли на обмен.

Первые кадры, явившиеся с места падения, не демонстрировали большого количества тел. Вспомните катастрофу МН-17 – обломками самолета и телами погибших было усыпано все поле. Или хотя бы бизнес-джет Евгения Пригожина, гораздо меньшего размера и с меньшим количеством пассажиров на борту – первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров, - обращает внимание Коваленко.

По его словам, непосредственно перед крушением российский самолет не готовился к посадке, а наоборот - взлетал из аэропорта Белгорода.

Как можно доставить пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь? – спрашивает аналитик.

Позже, на фоне указанных пробелов, российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала некий список, в котором перечислялись якобы фамилии погибших пленных.

Однако в нем содержались данные об украинцах, которых "обменяли" еще 3 января.

Интересно – OSINT-аналитики подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летевший в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода. Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя известно и то, что данный борт активно участвовал в "иранском экспрессе" - отмечает Коваленко.

Также он обращает внимание на заявления Минобороны РФ о том, что на борту 65 пленных украинцев сопровождало всего три конвоира.

Обозреватель подчеркивает, что это – критически низкая численность сопровождающих, полностью нарушающая соответствующие уставы.

Спустя 5 часов после сегодняшней катастрофы появилось новое видео с места падения.

Тогда был показан кусок фюзеляжа с большим количеством мелких повреждений, что подтвердило сбивание ракетой ОКР. Но, опять же, даже 5 часов спустя не были показаны тела якобы погибших украинских пленных. Судя по всему вышеизложенному, версия россиян с военнопленными на борту ИЛ-76 с каждой минутой разрушается как хрустальный замок, - подчеркивает Коваленко.

В то же время, в контексте с вышесказанным, эксперт акцентирует внимание на других очень тревожных нюансах.

Они официально заявили, что военнопленные находились на борту. По состоянию на 18:30 ни одного вещественного доказательства тому не было предъявлено, хотя для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти "вещные доказательства" как раз готовить... - не исключает аналитик.

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