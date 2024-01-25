СБУ розслідуватиме падіння Іл-76

Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначається, що наразі спецслужба проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака. Наразі триває досудове розслідування.

Падіння Іл-76: що відомо

Удень 24 січня в Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Міноборони РФ заявили, що літак нібито виконував рейс із військового аеродрому Чкаловський (Московська область) до Бєлгорода для перевезення українських військовослужбовців з метою обміну.

За твердженням російського Міноборони, було зафіксовано "пуск двох українських ракет", а внаслідок катастрофи загинули всі, хто був на борту: 65 українських військовополонених, 3 російських військовослужбовців, які їх супроводжували, і 6 членів екіпажу.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян оприлюднила списки українських військовополонених, які нібито перебували на борту Іл-76, що розбився 24 січня.

ГУР підтвердило, що запланований на 24 січня обмін не відбувся, але відомство не має даних, чи перебували українські полонені на борту. Там зазначили, що Україну не поінформували про необхідність забезпечити безпеку польоту, що може свідчити про навмисне створення Росією загрози життю і безпеці військовополонених.

У Генштабі ЗСУ, не згадуючи Іл-76, заявили, що вживають усіх заходів для захисту України та українців, тоді як інтенсивність обстрілів із РФ зросла у зв'язку зі зростанням кількості військово-транспортних літаків у Бєлгороді.

Росія хоче провести термінове засідання Ради безпеки ООН через катастрофу в Бєлгородській області РФ російського військово-транспортного літака Іл-76, у якому, за твердженням російської сторони, везли військовополонених українців на обмін.

Журналістам проєкту “Схеми” вдалось дізнатись список членів екіпажу російського літака, їхні імена та посади, що підтверджують родичі загиблих.

Наразі підтверджено смерть трьох з шести членів екіпажу, які могли перебувати на борту літака.

Це 36-річний командир корабля Станіслав Беззубкін, штурман корабля Олексій Високін, 38-річний бортінженер Андрій Пілуєв.