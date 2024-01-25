Не бачили жодних ознак перебування в Іл-76 такої кількості людей — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що немає жодних ознак, які б вказували, що на борту літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути десятки людей, як заявляють у РФ.

Лубінець прокоментував падіння Іл-76 в РФ

Коментуючи ситуацію з літаком і заявами РФ про перебування у ньому українських військовополонених, Лубінець пояснив, що юридично, що згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за життя та здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні.

Отже, це РФ. До моменту, коли військовополонені через процес обміну повертаються на свою Батьківщину, до того часу вся відповідальність лежить на стороні тримання. В нашому випадку, навіть якщо планувався обмін, Росія повинна була повідомити МКХЧ, що вона буде транспортувати військовополонених. І таким чином робиться юридична робота, щоб забезпечити гідні умови транспортування, а також безпеку під час цього логістичного маршруту, — сказав Лубінець. Поширити

При цьому Лубінець сказав, що він не може ствердно сказати, що у літаку насправді були військовополонені.

Знову ж таки, по тому аналізу фото, відео, що ми побачили, якби там були тіла, але я не є експертом, але якби там були хоч фото і відео, на яких би були наші військовополонені, вони це б вже виклали. Ми не бачили жодних ознак того, що в літаку була така велика кількість людей, — сказав Лубінець. Поширити

Лубінець припустив, що Росія заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України.

Мене дуже сильно здивували такі швидкі реакції з боку Росії. Одразу виникли паралельні асоціації з випадком в Оленівці — швидка інформреакція, таке ж саме намагання звернутися до наших стратегічних партнерів, в такий спосіб дискредитувати військову допомогу нашій державі. У мене дежавю, ми це вже проходили, — сказав омбудсман. Поширити

Говорячи про міжнародне розслідування, омбудсман сказав, що Україна, зі свого боку, буде робити все, щоб воно відбулося. При цьому він сумнівається, що РФ допустить експертів і передасть матеріали на аналіз.

Будемо звертатися, пропонуватимемо кілька варіантів, залучатимемо експертів, у тому числі міжнародних і українських. Але я переконаний, що як і у випадку в Оленівці, росіяни робитимуть громогласні заяви, але нікого не допустять, не передадуть жодних матеріалів на аналіз і будуть просто звинувачувати Україну, що ми начебто щось порушили, — сказав Лубінець. Поширити

Він додав, що, на його думку, росіяни не відмовилися від використання теми військовополонених проти України, і вони запускатимуть нові кампанії.

Омбудсмен додав, що підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо міжнародного розслідування.

Ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування. Сьогодні я направлю листи на ООН, Червоного хреста. Ми вже їх готуємо. Але повірте, що юридично чітка реакція з боку України покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції та гідно поводимося як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли окупувати нашу територію, - наголосив Лубінець. Поширити

Падіння Іл-76: що відомо

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

Сьогодні стало відомо, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).