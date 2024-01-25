Не бачили жодних ознак перебування в Іл-76 такої кількості людей — Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що немає жодних ознак, які б вказували, що на борту літака Іл-76, який впав під Бєлгородом, могли бути десятки людей, як заявляють у РФ.
Лубінець прокоментував падіння Іл-76 в РФ
Коментуючи ситуацію з літаком і заявами РФ про перебування у ньому українських військовополонених, Лубінець пояснив, що юридично, що згідно з Женевською конвенцією, всю відповідальність за життя та здоров'я військовополонених несе країна, яка тримає їх в полоні.
При цьому Лубінець сказав, що він не може ствердно сказати, що у літаку насправді були військовополонені.
Лубінець припустив, що Росія заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України.
Говорячи про міжнародне розслідування, омбудсман сказав, що Україна, зі свого боку, буде робити все, щоб воно відбулося. При цьому він сумнівається, що РФ допустить експертів і передасть матеріали на аналіз.
Він додав, що, на його думку, росіяни не відмовилися від використання теми військовополонених проти України, і вони запускатимуть нові кампанії.
Омбудсмен додав, що підтримує позицію президента Володимира Зеленського щодо міжнародного розслідування.
Падіння Іл-76: що відомо
24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".
У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.
Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.
Сьогодні стало відомо, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
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