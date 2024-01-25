Падение самолета Ил-76. В Белгородский морг доставили всего 5 тел — ГУР

Несмотря на утверждение Министерства обороны РФ о якобы 65 погибших в крушении с Ил-76, ГУР стало известно количество тел, доставленных в судебно-медицинское учреждение после падения самолета.
В морг Белгорода доставили всего 5 тел с Ил-76 – ГУР
Российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов.
Юсов также говорит, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили всего пять тел.
На борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники – ГУР
На борту упавшего в Белгородской области России самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.
По словам Андрея Юсова, об этом украинской разведке стало известно уже после крушения самолета.
Падение самолета Ил-76: что известно
25 января Служба безопасности Украины сообщила об открытии уголовного производства по факту падения ИЛ-76 в России по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Как сообщили российские государственные агентства со ссылкой на Минобороны РФ, 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, это произошло во время планового полета.
При этом в российском ведомстве утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и три сопровождавших пленных. Никаких доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные, Москва не предоставила.
Главное управление разведки Минобороны Украины констатировало, что «запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту».
Также в ГУР привели свои аргументы и заявили, что речь может идти о «спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослаблении международной поддержки».
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