Падение самолета Ил-76. В Белгородский морг доставили всего 5 тел — ГУР

Несмотря на утверждение Министерства обороны РФ о якобы 65 погибших в крушении с Ил-76, ГУР стало известно количество тел, доставленных в судебно-медицинское учреждение после падения самолета.

В морг Белгорода доставили всего 5 тел с Ил-76 – ГУР

Российским спасателям не разрешили произвести осмотр места падения самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов.

Приехавшие на место происшествия представители российского МЧС были фактически изгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой катастрофы, – рассказал представитель ГУР. Поделиться

Юсов также говорит, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили всего пять тел.

Известно из агентурных данных, в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали всего пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 – того же самолета, который находился в составе Военно-космических сил России – говорит он. Поделиться

На борту Ил-76 должны были находиться российские чиновники – ГУР

На борту упавшего в Белгородской области России самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

По словам Андрея Юсова, об этом украинской разведке стало известно уже после крушения самолета.

На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как это произошло, – говорит Юсов. Поделиться

Падение самолета Ил-76: что известно

25 января Служба безопасности Украины сообщила об открытии уголовного производства по факту падения ИЛ-76 в России по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Как сообщили российские государственные агентства со ссылкой на Минобороны РФ, 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области, это произошло во время планового полета.

При этом в российском ведомстве утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военнослужащих, перевозившихся в Белгородскую область для обмена, а также шесть членов экипажа и три сопровождавших пленных. Никаких доказательств того, что на борту находились украинские военнопленные, Москва не предоставила.

Главное управление разведки Минобороны Украины констатировало, что «запланированный на 24 января обмен не состоялся, в то же время ведомство не владеет данными, находились ли украинские пленные на борту».

Также в ГУР привели свои аргументы и заявили, что речь может идти о «спланированных и умышленных действиях РФ с целью дестабилизации ситуации в Украине и ослаблении международной поддержки».