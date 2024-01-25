Падіння літака Іл-76. У Бєлгородський морг доставили лише 5 тіл — ГУР

Попри ствердження Міністерства оборони РФ про нібито 65 загиблих у катастрофі з Іл-76, ГУР стала відома кількість тіл, доставлених у судово-медичний заклад після падіння літака.
У морг Бєлгорода доставили лише 5 тіл із Іл-76 — ГУР
Російським рятувальникам не дозволили зробити огляд місця падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.
Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов.
Юсов також каже, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл.
На борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці — ГУР
На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.
За словами Андрія Юсова, про це українській розвідці стало відомо вже після аварії літака.
Падіння літака Іл-76: що відомо
25 січня Служба безпеки України повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом падіння ІЛ-76 у Росії за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
Як повідомили російські державні агенції з посиланням на Міноборони РФ, 24 січня російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії в Бєлгородській області, це сталося під час планового польоту.
При цьому у російському відомстві стверджують, що на борту літака нібито перебували 65 полонених українських військовослужбовців, які перевозилися до Бєлгородської області для обміну, а також шість членів екіпажу та троє людей, які супроводжували полонених. Жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.
Головне управління розвідки Міноборони України констатувало, що «запланований на 24 січня обмін не відбувся, водночас відомство не володіє даними, чи перебували українські полонені на борту».
Також у ГУР навели свої аргументи і заявили, що може йтися про «сплановані та навмисні дії РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки».
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