Может являться информационной атакой РФ. Украина требует международного расследования падения Ил-76 – Лубинец

Уполномоченный Верховной рады Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН и Международный комитет Красного креста по поводу падения военного самолета Ил-76 в РФ.

Украина требует международного расследования падения Ил-76

Как сообщил уполномоченный Верховной рады Дмитрий Лубинец, он уже обратился с официальными письмами в ООН и МККК с вопросом — были ли они проинформированы РФ о перемещении военнопленных самолетом и с обращением, чтобы представители этих организаций присоединились к осмотру места происшествия.

В то же время я убежден, что , как и в случае трагедии в Оленивке, где РФ обвиняла Украину, — на этот раз Россия тоже будет делать заявления-обвинения, но никого не допустят к месту происшествия, — сообщил Дмитрий. Поделиться

Лубинец отметил, что подобные заявления РФ могут являться информационной атакой против Украины.

По моему мнению, это яркий пример, когда РФ запланировала пропагандистскую информационную кампанию против Украины. Считаю, что враг и дальше будет использовать тему военнопленных, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины и уменьшить поддержку нашего государства партнерами, — говорит Дмитрий. Поделиться

Кроме того, он отметил, что обмен действительно планировался. В частности, на него вчера выехали работники Офиса Омбудсмана, чтобы провести анализ состояния наших героев, которые должны были вернуться из плена.

Также мы официально зафиксировали и продолжим фиксировать условия содержания Украиной российских пленных. Ведь Украина соблюдает Женевские конвенции, — уточнил Лубинец. Поделиться

Он также отметил, что согласно Женевским конвенциям полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне удерживающих их. И также транспортирующая военнопленных страна должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных МККК. В этом случае — эта ответственность на России.

Падение Ил-76: что известно

24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых увозили на обмен. В Минобороны Украины Общественному не подтвердили, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

Сегодня стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).