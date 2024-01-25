Может являться информационной атакой РФ. Украина требует международного расследования падения Ил-76 – Лубинец

Уполномоченный Верховной рады Дмитрий Лубинец уже обратился в ООН и Международный комитет Красного креста по поводу падения военного самолета Ил-76 в РФ.
Украина требует международного расследования падения Ил-76
Как сообщил уполномоченный Верховной рады Дмитрий Лубинец, он уже обратился с официальными письмами в ООН и МККК с вопросом — были ли они проинформированы РФ о перемещении военнопленных самолетом и с обращением, чтобы представители этих организаций присоединились к осмотру места происшествия.
Лубинец отметил, что подобные заявления РФ могут являться информационной атакой против Украины.
Кроме того, он отметил, что обмен действительно планировался. В частности, на него вчера выехали работники Офиса Омбудсмана, чтобы провести анализ состояния наших героев, которые должны были вернуться из плена.
Он также отметил, что согласно Женевским конвенциям полная ответственность за жизнь и здоровье военнопленных лежит на стороне удерживающих их. И также транспортирующая военнопленных страна должна полностью обеспечивать их безопасность и сообщать и информировать о перемещении военнопленных МККК. В этом случае — эта ответственность на России.
Падение Ил-76: что известно
24 января в Корочанском районе Белгородской области России упал военно-транспортный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых увозили на обмен. В Минобороны Украины Общественному не подтвердили, что самолет поразили украинские Силы обороны, поскольку "еще выясняют информацию".
В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января готовился обмен пленными между Россией и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.
Сегодня стало известно, что СБУ открыла дело из-за падения Ил-76 в Белгородской области. Расследование осуществляется по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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