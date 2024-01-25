Може бути інформаційною атакою РФ. Україна вимагає міжнародного розслідування падіння Іл-76 — Лубінець

Уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста з приводу падіння військового літака Іл-76 у РФ.

Україна вимагає міжнароднго розслідування падіння Іл-76

Як повідомив уповноважений Верховної ради Дмитро Лубінець він вже звернувся з офіційними листами до ООН і МКЧХ із запитанням — чи були вони проінформовані РФ про переміщення військовополонених літаком та зі зверненням, аби представники цих організацій долучилися до огляду місця події.

Водночас я переконаний, що як і у випадку трагедії в Оленівці, де РФ звинувачувала Україну, — цього разу Росія теж буде робити заяви-звинувачення, але нікого не допустять до місця події, — повідомив Дмитро. Поширити

Лубінець зазначив, що подібні заяви РФ можуть бути інформаційною атакою проти України.

На мій погляд, це яскравий приклад, коли РФ запланувала пропагандистську інформаційну кампанію проти України. Вважаю, що ворог і надалі буде використовувати тему військовополонених, аби дестабілізувати ситуацію всередині України та зменшити підтримку нашої держави партнерами, — говорить Дмитро. Поширити

Окрім цього він зауважив, що обмін справді планувався. Зокрема на нього вчора виїхали працівники Офісу Омбудсмана, аби провести аналіз стану наших героїв, які мали повернутися з полону.

А також ми офіційно зафіксували і продовжимо фіксувати умови тримання Україною російських полонених. Адже Україна дотримується Женевських конвенцій, — уточнив Лубінець Поширити

Він також зазначив, що згідно Женевських конвенцій повна відповідальність за життя і здоров’я військовополонених лежить на стороні тих, хто утримує їх. І також країна, яка транспортує військовополонених повинна повністю забезпечувати їхню безпеку та повідомляти й інформувати про переміщення військовополонених МКЧХ. У цьому випадку — ця відповідальність на Росії.

Падіння Іл-76: що відомо

24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту перебували 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. У Міноборони України Суспільному не підтвердили, що літак уразили українські Сили оборони, оскільки "ще з’ясовують інформацію".

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що на 24 січня готувався обмін полоненими між Росією та Україною.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.

Сьогодні стало відомо, що СБУ відкрила справу через падіння Іл-76 у Бєлгородській області. Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).