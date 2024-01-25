Чи зупиниться обмін полоненими після падіння Іл-76 — пояснення ГУР

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов відповів, як катастрофа російського Іл-76 може вплинути на процес обміну полоненими. За його словами, все буде залежати від адекватності влади РФ.

Що буде з обміном полоненими після падіння Іл-76

Андрій Юсов нагадав про те, що 24 січня, коли й сталася авіакатастрофа в Бєлгородській області, повинен був відбутися 50 обмін полоненими між Україною та РФ.

Як наголосив представник ГУР, офіційний Київ зацікавлений та буде наполягати на продовженні цього процесу.

Однак, що важливо розуміти, країна-агресорка знову почала активно грати у свої інформаційні пропагандистські ігри.

За словами Андрія Юсова, українська влада продовжуватиме працювати над тим, щоб такі обміни тривали. Але в цьому процесі мають брати участь обидві сторони.

Україна зацікавлена у тому, щоб повертати своїх захисників, ми можемо і будемо віддавати полонених росіян. Однак для цього Росія має не грати у інформаційні пропагандистські ігри, а працювати над виконанням міжнародного гуманітарного права, — наголосив Юсов. Поширити

Що також важливо розуміти, за Женевською конвенцією обміни полоненими відбуваються після закінчення бойових дій, однак офіційному Києву вдається повертати полонених під час активної фази війни.

Катастрофа Іл-76. У ГУР озвучили нові подробиці

Українські розвідники звернули увагу на те, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл.

Окрім того, команді ГУР вдалося дізнатися, що до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні привезли лише 5 трупів.