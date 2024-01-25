ГУР предупреждает о новом вбросе России на фоне крушения Ил-76

Власти РФ отказываются официально обнародовать списки пленных, которых должны были обменять 24 января, и вбрасывают фейковые данные с помощью пропагандистов.
Падение Ил-76. Юсов обратил внимание на новый вброс России
Как отмечает представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, страна-агрессорка в очередной раз прибегает к информационным провокациям и активно вовлекает в этот процесс пропаганду.
Как отмечает представитель ГУР, этим занимается не Минобороны РФ, не гуманитарный штаб, отвечающий за вопросы обращения с военнопленными, а скандальные пропагандисты, которые никак не причастны к обмену пленниками.
Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76
Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.
Андрей Юсов официально подтвердил, что ФСБ запретила им садиться на борт.
По его словам, после крушения в местный морг привезли только пять тел.
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