ГУР предупреждает о новом вбросе России на фоне крушения Ил-76

Власти РФ отказываются официально обнародовать списки пленных, которых должны были обменять 24 января, и вбрасывают фейковые данные с помощью пропагандистов.

Падение Ил-76. Юсов обратил внимание на новый вброс России

Как отмечает представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, страна-агрессорка в очередной раз прибегает к информационным провокациям и активно вовлекает в этот процесс пропаганду.

Во-первых, списки (пленных, которых должны были обменять 24 января – ред.) были известны. Другое дело, какие списки. В Украине официальную информацию сообщает координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и официальные должностные лица, в том числе уполномоченный по делам человека Верховной Рады. Со стороны государства-агрессора: пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее, освещают те или иные списки, – объясняет Андрей Юсов. Поделиться

Как отмечает представитель ГУР, этим занимается не Минобороны РФ, не гуманитарный штаб, отвечающий за вопросы обращения с военнопленными, а скандальные пропагандисты, которые никак не причастны к обмену пленниками.

Дело в том, что комментировать информацию, которую намеренно вбрасывает российская пропаганда, это значит участвовать в реализации их операции. Конечно, когда будут официально обнародованы такие списки, тогда будут и официальные комментарии, - пообещал Андрей Юсов. Поделиться

Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.

Андрей Юсов официально подтвердил, что ФСБ запретила им садиться на борт.

По его словам, после крушения в местный морг привезли только пять тел.