ГУР попереджає про новий вкид Росії на тлі катастрофи Іл-76
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР попереджає про новий вкид Росії на тлі катастрофи Іл-76

аварія Іл-76
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Влада РФ відмовляється офіційно оприлюднювати списки полонених, яких повинні були обміняти 24 січня, та вкидає фейкові дані за допомогою пропагандистів. 

Падіння Іл-76. Юсов звернув увагу на новий вкид Росії

Як зазначає представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, країна-агресорка вкотре вдається до інформаційних провокацій й активно залучає до цього процесу пропаганду.

По-перше, списки (полонених, яких повинні були обміняти 24 січня — ред.) були відомі. Інша справа, які списки. В Україні офіційну інформацію повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і офіційні посадові особи, зокрема уповноважений зі справ людини Верховної Ради. З боку держави-агресора: пропагандисти, Симоньян, Шарій і так далі, висвітлюють ті чи інші списки, — пояснює Андрій Юсов.

Як наголошує представник ГУР, цим займається не Міноборони РФ, не гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а скандальні пропагандисти, які жодним чином не причетні до обміну бранцями.

Справа в тому, що коментувати ту інформацію, яку навмисно вкидує російська пропаганда, це означає брати участь в реалізації їхньої операції. Звичайно, коли будуть офіційно повідомлені такі списки, тоді будуть і офіційні коментарі, — пообіцяв Андрій Юсов.

Хто насправді повинен був летіти в Іл-76

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.

Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.

На борту справді мали перебувати декілька VIP-ів офіційних від військово-політичного представництва держави-агресора. Їхні прізвища відомі і будуть названі, матеріали будуть надані в рамках міжнародного розслідування, — додав представник ГУР.

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