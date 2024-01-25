ГУР попереджає про новий вкид Росії на тлі катастрофи Іл-76

Влада РФ відмовляється офіційно оприлюднювати списки полонених, яких повинні були обміняти 24 січня, та вкидає фейкові дані за допомогою пропагандистів.
Падіння Іл-76. Юсов звернув увагу на новий вкид Росії
Як зазначає представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, країна-агресорка вкотре вдається до інформаційних провокацій й активно залучає до цього процесу пропаганду.
Як наголошує представник ГУР, цим займається не Міноборони РФ, не гуманітарний штаб, який відповідає за питання поводження з військовополоненими, а скандальні пропагандисти, які жодним чином не причетні до обміну бранцями.
Хто насправді повинен був летіти в Іл-76
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, на борту літака Іл-76, який 24 січня розбився у Бєлгородській області РФ, повинні були летіти російські високопосадовці.
Андрій Юсов офіційно підтвердив, що в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.
За його словами, після катастрофи до місцевого моргу доставили лише п’ять тіл.
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