Лубінець викрив брехню РФ щодо "списків" полонених у авіатрощі Іл-76

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у заявлених російськими пропагандистами нібито “списках” українських полонених на борту Іл-76, який розбився в районі Бєлгорода вранці 24 січня, були особи, яких вже обміняли до цього.
Лубінець викрив дешеву брехню кремлівської пропаганди
За його словами, у заявленому кремлівськими пропагандистами списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, є розбіжності.
Йдеться про нібито "список полонених" з іменами 65 людей, що напередодні оприлюднила кремлівська пропаганда, зокрема Маргарита Симонян, і яких начебто країна-агресор готувала на обмін з Україною.
В оприлюдненому 25 січня звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що принаймні одну особу зі списку вже обміняли під час обміну 3 січня поточного року.
За словами аналітиків, російська пропаганда скористалась катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні".
Що кажуть у ГУР стосовно заяв росіян по Іл-76
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, заява Росії про використання аеродрому в Бєлгороді у так званих гуманітарних цілях у той час, як небо там закрите для цивільної авіації, звучить дуже дивно.
Він нагадав, що росіяни неодноразово збивали свої літаки. Також того дня і Україна, і Росія використовувала свої безпілотники.
Над Білгородом працювали українські розвідувальні БПЛА, а росіяни запускали дрони-камікадзе.
Він впевнений, що Україна і Росія висновкам один одного зараз не будуть довіряти, відповідно, треба залучати третю сторону.
За його словами, Україна готова максимально відкрито до такого розслідування, а з боку Росії такої готовності не спостерігається.
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