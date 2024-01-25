Лубінець викрив брехню РФ щодо "списків" полонених у авіатрощі Іл-76

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що у заявлених російськими пропагандистами нібито “списках” українських полонених на борту Іл-76, який розбився в районі Бєлгорода вранці 24 січня, були особи, яких вже обміняли до цього.

Лубінець викрив дешеву брехню кремлівської пропаганди

За його словами, у заявленому кремлівськими пропагандистами списку військовополонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76, є розбіжності.

Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали, - підкреслив український омбудсмен. Поширити

Йдеться про нібито "список полонених" з іменами 65 людей, що напередодні оприлюднила кремлівська пропаганда, зокрема Маргарита Симонян, і яких начебто країна-агресор готувала на обмін з Україною.

В оприлюдненому 25 січня звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, що принаймні одну особу зі списку вже обміняли під час обміну 3 січня поточного року.

За словами аналітиків, російська пропаганда скористалась катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні".

Що кажуть у ГУР стосовно заяв росіян по Іл-76

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, заява Росії про використання аеродрому в Бєлгороді у так званих гуманітарних цілях у той час, як небо там закрите для цивільної авіації, звучить дуже дивно.

Висновки зараз представляти зарано, але сценарії могли бути абсолютно різні. Взагалі, коли ми говоримо про Білгород, то використання цього летовища у так званих гуманітарних цілях, про які вони говорять, дуже дивно звучить. Нагадаємо, що для цивільної авіації небо там закрите. Стосовно того, що там відбувається, то це поруч з лінією фронту, тому ця територія фактично перебуває в режимі бойових дій. І Бєлгородщина сьогодні, поруч з Москвою і Кримом, є в топі по насиченості російськими засобами ППО та ПРО, а також розрахунками ПЗРК, які там активно використовуються, - зазначає представник ГУР. Поширити

Він нагадав, що росіяни неодноразово збивали свої літаки. Також того дня і Україна, і Росія використовувала свої безпілотники.

Над Білгородом працювали українські розвідувальні БПЛА, а росіяни запускали дрони-камікадзе.

Якщо відштовхуватися від російської інформації за кількістю людей на борту Іл-76, то літак був завантажений на 1/3. А що тоді там було ще? Враховуючи, що літак вже здійснював перекидання ракет, зокрема для С-300 та С-400, то цілком міг бути й такий вантаж. Власне, інформація про кількість охоронців на борту, то вона взагалі не витримує жодної критики. Уявити собі, що московські загарбники лише трьох охоронців поставили на борт, де перебувають 65 українських захисників, це було б дуже наївно з нашого боку. Тому це все потребує максимально повного доступу, а це можна зробити лише у форматі міжнародного розслідування, - підкреслив Юсов. Поширити

Він впевнений, що Україна і Росія висновкам один одного зараз не будуть довіряти, відповідно, треба залучати третю сторону.

За його словами, Україна готова максимально відкрито до такого розслідування, а з боку Росії такої готовності не спостерігається.