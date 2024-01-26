У ООН нет доказательств пребывания украинских пленных на борту Ил-76

В ООН не могут установить факты пребывания украинских пленных на борту разбившегося в районе российского Белгорода Ил-76 утром, 24 января.
В ООН не подтверждают пребывание украинских пленных на борту Ил-76
По словам заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, установить пребывание украинских пленных на борту Ил-76, попавшего в авиатрощу под Белгородом, не удалось.
Дикарло подчеркнула, что российские власти настаивают на том, что на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих.
В то же время заместитель генсека ООН отметила, что, по информации украинских спецслужб и разведки, самолет мог перевозить ракеты и другие вооружения.
Дикарло также добавила, что представители Украины призывают к проведению международного расследования.
Дикарло напомнила, что в последние дни преступная армия РФ увеличила масштабы и интенсивность атак по Украине, что свидетельствует об опасном обострении ситуации.
она выразила обеспокоенность ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.
Что говорят в постоянном представительстве Украины в ООН
По словам заместителя постпреда Украины в ООН Кристины Гайовишин, военно-транспортная авиация страны-агрессорки России является вполне законной целью для украинских военных.
Гайовишин подчеркнула, что в последние дни Россия значительно увеличила количество ударов по Харькову и региону.
Она связывает увеличение атак по Харьковской области с активизацией военно-транспортной авиации РФ в районе Белгорода.
Гайовишин напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ.
По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.
Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных.
И отметила, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России на создание угрозы жизни и безопасности пленных.
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