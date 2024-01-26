У ООН нет доказательств пребывания украинских пленных на борту Ил-76

В ООН не могут установить факты пребывания украинских пленных на борту разбившегося в районе российского Белгорода Ил-76 утром, 24 января.

В ООН не подтверждают пребывание украинских пленных на борту Ил-76

По словам заместителя генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, установить пребывание украинских пленных на борту Ил-76, попавшего в авиатрощу под Белгородом, не удалось.

Дикарло подчеркнула, что российские власти настаивают на том, что на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих.

В то же время заместитель генсека ООН отметила, что, по информации украинских спецслужб и разведки, самолет мог перевозить ракеты и другие вооружения.

Дикарло также добавила, что представители Украины призывают к проведению международного расследования.

ООН не может проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно, что инцидент произошел в контексте продолжающегося России в Украине и продолжающейся войны, - отметила она. Поделиться

Дикарло напомнила, что в последние дни преступная армия РФ увеличила масштабы и интенсивность атак по Украине, что свидетельствует об опасном обострении ситуации.

она выразила обеспокоенность ракетными ударами и обстрелами по гражданским районам, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей, а также к разрушению критически важной инфраструктуры.

Что говорят в постоянном представительстве Украины в ООН

По словам заместителя постпреда Украины в ООН Кристины Гайовишин, военно-транспортная авиация страны-агрессорки России является вполне законной целью для украинских военных.

Гайовишин подчеркнула, что в последние дни Россия значительно увеличила количество ударов по Харькову и региону.

Она связывает увеличение атак по Харьковской области с активизацией военно-транспортной авиации РФ в районе Белгорода.

Учитывая ситуацию, Вооруженные Силы Украины и дальше будут принимать меры по уничтожению средств доставки, а также контроля воздушного пространства для ликвидации террористической угрозы, в частности на направлении Белгород – Харьков. Напомню, что по законам ведения войны военно-транспортные самолеты вооруженных сил Российской Федерации являются легитимной военной целью, - отмечает заместитель постпреда Украины в ООН. Поделиться

Гайовишин напомнила, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Украиной и РФ.

По ее словам, украинская сторона выполнила свои обязательства - российские военнопленные были своевременно доставлены в согласованное место и в безопасности ожидали обмена.

Россия должна была гарантировать такой же уровень безопасности пленных военнослужащих Украины. В то же время, украинская сторона не была проинформирована о необходимости соблюдения безопасности воздушного пространства вблизи Белгорода в определенный период, как это неоднократно делалось в прошлом, - подчеркнула Гайовишин. Поделиться

Она также отметила, что Украина не была проинформирована о количестве транспортных средств, маршрутах и способах перевозки пленных.

И отметила, что это может свидетельствовать об умышленных действиях России на создание угрозы жизни и безопасности пленных.