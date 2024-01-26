В ООН не мають доказів перебування українських полонених на борту Іл-76

В ООН не можуть встановити факти перебування українських полонених на борту Іл-76, який розбився в районі російського Бєлгорода вранці, 24 січня.

В ООН не підтверджують перебування українських полонених на борту Іл-76

За словами заступниці генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, наразі встановити перебування українських полонених на борту Іл-76, який потрапив у авіатрощу під Бєлгородом, не вдалось.

Дікарло підкреслила, що російська влада наполягає на тому, що на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців.

У той же час заступниця генсека ООН зазначила, що за інформацією українських спецслужб та розвідки, літак мог перевозити ракети та інші озброєння.

Дікарло також додала, що представники України закликають до проведення міжнародного розслідування.

ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває, - зазначила вона. Поширити

Дікарло нагадала, що протягом останніх днів злочинна армія РФ збільшила масштаби та інтенсивність атак по Україні, що свідчить про небезпечне загострення ситуації.

она висловила стурбованість ракетними ударами та обстрілами по цивільних районах, що призводять до загибелі та поранень мирних жителів, а також до руйнування критично важливої інфраструктури.

Що кажуть у постійному представництві України в ООН

За словами заступниці постпреда України в ООН Христини Гайовишин, військово-транспортна авіація країни-агресорки Росії є цілком законною ціллю для українських військових.

Гайовишин підкреслила, що протягом останніх днів Росія значно збільшила кількість ударів по Харкову та регіону.

Вона пов’язує збільшення атак по Харківщині із активізацією військово-транспортної авіації РФ в районі Бєлгорода.

З огляду на ситуацію, Збройні Сили України й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози, зокрема на напрямку Бєлгород – Харків. Нагадаю, що за законами ведення війни, військово-транспортні літаки збройних сил Російської Федерації є легітимною військовою ціллю, - наголошує заступниця постпреда України в ООН. Поширити

Гайовишин нагадала, що 24 січня мав відбутись обмін полоненими між Україною та РФ.

За її словами, українська сторона виконала свої зобов'язання - російські військовополонені були своєчасно доставлені в узгоджене місце та у безпеці очікували на обмін.

Росія мала гарантувати такий самий рівень безпеки полонених військовослужбовців України. Водночас українська сторона не була поінформована про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу Бєлгорода у визначений період, як це неодноразово робилося в минулому, - підкреслила Гайовишин. Поширити

Вона також зазначила, що Україна не була поінформована про кількість транспортних засобів, маршрути та способи перевезення полонених.

І зазначила, що це вже може свідчити про умисні дії Росії на створення загрози життя і безпеки полонених.