Хамська заява. У ГУР обурились коментарями Кремля про готовність до розслідування авіатрощі Іл-76

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали “хамським” коментар речника кремлівського диктатора Дмитра Пєскова щодо готовності до розслідування обставин авіакатастрофи Іл-76 в районі Бєлгорода виключно з позиції “злочинних дій” України.

Що відомо про хамську заяву Пєскова на адресу України та відповідь ГУР

Речник кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву президента Володимира Зеленського щодо необхідності проведення міжнародного розслідування обставин авіакатастрофи військово-транспортного літака Іл-76 в районі Бєлгорода вранці, 24 лютого, додавши, що виключно, нібито у контексті “злочинних дій” України.

За словами представника ГУР Андрія Юсова, загалом мова йде про російський військово-транспортний літак, який не повинен залучатись до проведення операцій з обміну військовополоненими.

Юсов зазначив, що Росія постійно цинічно маніпулює темою військовополонених і використовує її як предмет тиску на Україну і для дестабілізації ситуації в Україні.

Цього разу ми знову спостерігаємо таку ситуацію. Для того, щоб пересвідчитись, що насправді сталося, враховуючи, з ким ми маємо справу, президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність проведення міжнародного розслідування, залучення міжнародних експертів-розслідувачів, - наголошує представник ГУР. Поширити

Юсов додав, що українська сторона зі свого боку готова надати всю наявну інформацію і активно сприяти проведенню розслідування.