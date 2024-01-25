Хамское заявление. В ГУР возмутились комментариями Кремля о готовности к расследованию авиакатастрофы Ил-76
Категория
Украина
Дата публикации

Хамское заявление. В ГУР возмутились комментариями Кремля о готовности к расследованию авиакатастрофы Ил-76

Авиакатастрофа Ил-76
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали "хамским" комментарий спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о готовности к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 в районе Белгорода исключительно с позиции "преступных действий" Украины.

Что известно о хамском заявлении Пескова в адрес Украины и ответе ГУР

Спикер кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения международного расследования обстоятельств авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Белгорода утром, 24 февраля, добавив, что исключительно, якобы в контексте "преступных" Украины.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в целом речь идет о российском военно-транспортном самолете, который не должен привлекаться к проведению операций по обмену военнопленными.

Юсов отметил, что Россия постоянно цинично манипулирует темой военнопленных и использует ее как предмет давления на Украину и дестабилизацию ситуации в Украине.

На этот раз мы снова наблюдаем такую ситуацию. Для того чтобы убедиться, что на самом деле произошло, учитывая, с кем мы имеем дело, президент Владимир Зеленский объявил о необходимости проведения международного расследования, привлечении международных экспертов-расследователей, - отмечает представитель ГУР.

Юсов добавил, что украинская сторона со своей стороны готова предоставить всю имеющуюся информацию и активно содействовать проведению расследования.

Мы видели это хамское заявление Пескова о том, что, мол, международная комиссия будет расследовать только преступления Украины. Ну, извините, мы говорим сейчас о факте падения российского военного самолета, который по определению не должен был перевозить украинских военнопленных. Это военный самолет, вооруженный пушкой 23 мм, перевозивший ракеты и БК, в том числе для стратегической авиации, для комплексов С-300 и С-400, живую силу противника, – подчеркнул Юсов.

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