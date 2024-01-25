Хамское заявление. В ГУР возмутились комментариями Кремля о готовности к расследованию авиакатастрофы Ил-76

В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали "хамским" комментарий спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова о готовности к расследованию обстоятельств авиакатастрофы Ил-76 в районе Белгорода исключительно с позиции "преступных действий" Украины.

Что известно о хамском заявлении Пескова в адрес Украины и ответе ГУР

Спикер кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление президента Владимира Зеленского о необходимости проведения международного расследования обстоятельств авиакатастрофы военно-транспортного самолета Ил-76 в районе Белгорода утром, 24 февраля, добавив, что исключительно, якобы в контексте "преступных" Украины.

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в целом речь идет о российском военно-транспортном самолете, который не должен привлекаться к проведению операций по обмену военнопленными.

Юсов отметил, что Россия постоянно цинично манипулирует темой военнопленных и использует ее как предмет давления на Украину и дестабилизацию ситуации в Украине.

На этот раз мы снова наблюдаем такую ситуацию. Для того чтобы убедиться, что на самом деле произошло, учитывая, с кем мы имеем дело, президент Владимир Зеленский объявил о необходимости проведения международного расследования, привлечении международных экспертов-расследователей, - отмечает представитель ГУР. Поделиться

Юсов добавил, что украинская сторона со своей стороны готова предоставить всю имеющуюся информацию и активно содействовать проведению расследования.