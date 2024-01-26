Что не так с версией РФ об авиакастрофе Ил-76 — объяснение Воздушных сил

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, независимо от причин авиакатастрофы российского военного транспортного самолета Ил-76 в районе Белгорода, в результате падения от него ничего не должно было остаться.

Как РФ использует авиакатастрофу Ил-76 против Украины

Игнат цитирует руководителя Воздушных сил Николая Олещука, по словам которого ключевой задачей России вокруг авиакатастрофы Ил-76 является попытка дескредитации Украины с целью добиться уменьшения международной поддержки.

Чтобы там не случилось. Самолет когда падает, любое падение самолета приводит к такому разрушению. Летит огромная груда металла, элементы самолета и происходит взрыв. От самолета фактически после такого падения ничего не остается, чтобы не привело к этому падению, – объясняет Игнат. Поделиться

Сколько еще Ил-76 имеет оккупационная армия РФ

Игнат также добавил, что в России есть около сотни военно-транспортных самолетов Ил-76.

У нас тоже есть такие самолеты на вооружении. Военно-транспортная авиация, базировавшаяся в Мелитополе. Это самолеты мощные, тяжелые, во всем мире летают. Они перевозят грузы и военный характер, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов, - отмечает представитель командования Воздушных сил. Поделиться

По его словам, всем известно, что для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".