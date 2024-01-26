Что не так с версией РФ об авиакастрофе Ил-76 — объяснение Воздушных сил

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, независимо от причин авиакатастрофы российского военного транспортного самолета Ил-76 в районе Белгорода, в результате падения от него ничего не должно было остаться.
Как РФ использует авиакатастрофу Ил-76 против Украины
Игнат цитирует руководителя Воздушных сил Николая Олещука, по словам которого ключевой задачей России вокруг авиакатастрофы Ил-76 является попытка дескредитации Украины с целью добиться уменьшения международной поддержки.
Сколько еще Ил-76 имеет оккупационная армия РФ
Игнат также добавил, что в России есть около сотни военно-транспортных самолетов Ил-76.
По его словам, всем известно, что для россиян "жизнь пилотов и один или два самолета не являются серьезной потерей в их бесчеловечном кровавом режиме".
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