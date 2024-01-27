Падіння Іл-76. Подоляк озвучив мету російських інфоманіпуляцій

Росіяни маніпулюють падінням літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні системи протиповітряної оборони. Проте це не кінцева мета РФ.

Подоляк назвав цілі російської інформаційної спецоперації щодо падіння Іл-76

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловився з приводу інформаційних маніпуляцій Росії з приводу падіння літака Іл-76.

Про це він розповів у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Що я в цьому вбачаю. Дві речі. Перша – загальмувати передачу Україні системи ППО. В останні місяці ми бачимо велику кількість російських літаків, які були знищені. Тобто для РФ важливо, щоб цього не було, щоб Україна не мала можливості збивати російські літаки чи використовувати протиракетні системи по лінії фронту, – сказав Подоляк. Поширити

Друга мета росіян, на думку Подоляка, полягає в тому, щоб зменшити увагу цивілізованого світу до порушення правил ведення війни та конвенцій з боку військових РФ, показавши, що нібито обидві сторони їх порушують.

Падіння російського літака Іл-76

24 січня в Корочанському районі Бєлгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76.

Є версія, що повітряне судно перевозило ракети для ЗРК С-300. Водночас Росія заявляє про те, що у літаку перебували 65 українських полонених, 6 членів екіпажу та 3 супроводжуючих.

Пізніше в Головному управлінні розвідки підтвердили, що 24 січня повинен був відбутись обмін військовополонених.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог грає із життями українських полонених та закликав провести міжнародне розслідування.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, немає жодних ознак, які б вказували, що на борту того літака Іл-76 могли бути десятки людей, як стверджує Росія.