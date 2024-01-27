Падение Ил-76. Подоляк озвучил цель российских инфоманипуляций

Россияне манипулируют падением самолета Ил-76, чтобы затормозить передачу Украине системы противовоздушной обороны. Однако это не конечная цель РФ.

Подоляк назвал цели российской информационной спецоперации по падению Ил-76

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу информационных манипуляций России по поводу падения самолета Ил-76.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Что я в этом вижу. Две вещи. Первая – затормозить передачу Украине системы ПВО. В последние месяцы мы видим большое количество российских самолетов, уничтоженных. То есть для РФ важно, чтобы этого не было, чтобы у Украины не было возможности сбивать российские самолеты или использовать противоракетные системы по линии фронта, – сказал Подоляк. Поделиться

Вторая цель россиян, по мнению Подоляка, состоит в том, чтобы снизить внимание цивилизованного мира к нарушению правил ведения войны и конвенций со стороны военных РФ, показав, что якобы обе стороны их нарушают.

Падение российского самолета Ил-76

24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.

Есть версия, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.

Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.