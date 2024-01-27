Падение Ил-76. Подоляк озвучил цель российских инфоманипуляций

Россияне манипулируют падением самолета Ил-76, чтобы затормозить передачу Украине системы противовоздушной обороны. Однако это не конечная цель РФ.
Подоляк назвал цели российской информационной спецоперации по падению Ил-76
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высказался по поводу информационных манипуляций России по поводу падения самолета Ил-76.
Об этом он рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".
Вторая цель россиян, по мнению Подоляка, состоит в том, чтобы снизить внимание цивилизованного мира к нарушению правил ведения войны и конвенций со стороны военных РФ, показав, что якобы обе стороны их нарушают.
Падение российского самолета Ил-76
24 января в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76.
Есть версия, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300. В то же время Россия заявляет о том, что в самолете находились 65 украинских пленных, 6 членов экипажа и 3 сопровождающих.
Позже в Главном управлении разведки подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен военнопленных.
Президент Владимир Зеленский заявил, что враг играет с жизнями украинских пленных и призвал провести международное расследование.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, нет никаких признаков, указывающих, что на борту того самолета Ил-76 могли быть десятки человек, как утверждает Россия.
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