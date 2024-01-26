У ГУР вказали на загадкові обставини авіатрощі Іл-76
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР вказали на загадкові обставини авіатрощі Іл-76

Авіакатастрофа Іл-76
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія не передавала представникам Міжнародного комітету  Червоного Хреста інформацію про українських полонених, яких мали обміняти 24 січня. 

Що відомо про загадкові обставини авіакатастрофи Іл-76

Подібна інформація має бути публічною і передаватися, зокрема з боку держави-агресора Міжнародному комітету Червоного Хреста, який і повинен верифікувати стан здоров’я, умови знаходження, поводження з військовополоненими. Наскільки відомо, на даному етапі такої інформації до Міжнародного комітету Червоного Хреста передано не було, — підкреслив представник ГУР.

За його словами, на борту Іл-76 також мали бути двоє російських високопосадовців, однак у останній момент їм було наказано покинути літак.

Це не єдина загадкова обставина того дня і цих подій. І все разом воно складається в певну конструкцію, яка може свідчити про умисні дії держави-агресора щодо цього інциденту, — попереджає Юсов.

Що заважає розслідуванню обставин авіакатастрофи

Він підкреслив, що українська сторона наразі не має підтвердженої інформації чи доступу для підтвердження фактів того, що на борту Іл-76 перебували якісь люди, і що з ними сталось потім.

Поки що фактично ми стикаємося з елементами приховування. Ті факти куці, які показує Росія, — в них нічого нового немає. І можливо, дійсно є що приховувати, зокрема в контексті того, що різні засоби ураження мають різні особливості. В ході цього розслідування їх можна встановити. Тобто, чим був уражений літак. Чи це був С-300, чи "Панцир-1", чи переносний зенітно-ракетний комплекс, чи інші елементи, — робить висновок Юсов.

Крім того, на запитання щодо п’яти тіл загиблих у морзі і чи означає це, що на борту літака був лише екіпаж, представник ГУР зауважив, що повну інформацію Росія блокує.

І якщо тут ідеться про гуманітарний аспект питання, то "це вже саме по собі є порушенням і міжнародного права, і взагалі якоїсь етики, наскільки це можна відносити до держави-агресора".

Так, є інформація про п’ять тіл, які зайшли в бєлгородський морг. Ми не можемо відкидати версію, що інші тіла агресор міг заховати в якомусь іншому місці. Але тоді, знову ж таки, питання — для чого? І з якою метою це робиться? — питається представник ГУР.

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