У ГУР вказали на загадкові обставини авіатрощі Іл-76

Що відомо про загадкові обставини авіакатастрофи Іл-76

Подібна інформація має бути публічною і передаватися, зокрема з боку держави-агресора Міжнародному комітету Червоного Хреста, який і повинен верифікувати стан здоров’я, умови знаходження, поводження з військовополоненими. Наскільки відомо, на даному етапі такої інформації до Міжнародного комітету Червоного Хреста передано не було, — підкреслив представник ГУР. Поширити

За його словами, на борту Іл-76 також мали бути двоє російських високопосадовців, однак у останній момент їм було наказано покинути літак.

Це не єдина загадкова обставина того дня і цих подій. І все разом воно складається в певну конструкцію, яка може свідчити про умисні дії держави-агресора щодо цього інциденту, — попереджає Юсов. Поширити

Що заважає розслідуванню обставин авіакатастрофи

Він підкреслив, що українська сторона наразі не має підтвердженої інформації чи доступу для підтвердження фактів того, що на борту Іл-76 перебували якісь люди, і що з ними сталось потім.

Поки що фактично ми стикаємося з елементами приховування. Ті факти куці, які показує Росія, — в них нічого нового немає. І можливо, дійсно є що приховувати, зокрема в контексті того, що різні засоби ураження мають різні особливості. В ході цього розслідування їх можна встановити. Тобто, чим був уражений літак. Чи це був С-300, чи "Панцир-1", чи переносний зенітно-ракетний комплекс, чи інші елементи, — робить висновок Юсов. Поширити

Крім того, на запитання щодо п’яти тіл загиблих у морзі і чи означає це, що на борту літака був лише екіпаж, представник ГУР зауважив, що повну інформацію Росія блокує.

І якщо тут ідеться про гуманітарний аспект питання, то "це вже саме по собі є порушенням і міжнародного права, і взагалі якоїсь етики, наскільки це можна відносити до держави-агресора".