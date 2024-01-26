У ГУР вказали на загадкові обставини авіатрощі Іл-76

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова, Росія не передавала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста інформацію про українських полонених, яких мали обміняти 24 січня.
Що відомо про загадкові обставини авіакатастрофи Іл-76
За його словами, на борту Іл-76 також мали бути двоє російських високопосадовців, однак у останній момент їм було наказано покинути літак.
Що заважає розслідуванню обставин авіакатастрофи
Він підкреслив, що українська сторона наразі не має підтвердженої інформації чи доступу для підтвердження фактів того, що на борту Іл-76 перебували якісь люди, і що з ними сталось потім.
Крім того, на запитання щодо п’яти тіл загиблих у морзі і чи означає це, що на борту літака був лише екіпаж, представник ГУР зауважив, що повну інформацію Росія блокує.
І якщо тут ідеться про гуманітарний аспект питання, то "це вже саме по собі є порушенням і міжнародного права, і взагалі якоїсь етики, наскільки це можна відносити до держави-агресора".
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