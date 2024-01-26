В ГУР указали на загадочные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не передавала представителям Международного комитета Красного Креста информацию об украинских пленниках, которых должны были обменять 24 января.

Что известно о загадочных обстоятельствах авиакатастрофы Ил-76

Подобная информация должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны государства-агрессора Международному комитету Красного Креста, который должен верифицировать состояние здоровья, условия нахождения, обращения с военнопленными. Насколько известно, на данном этапе такой информации в Международный комитет Красного Креста не было передано, - подчеркнул представитель ГУР. Поделиться

По его словам, на борту Ил-76 также должны были быть двое российских чиновников, однако в последний момент им было приказано покинуть самолет.

Это не единственное загадочное обстоятельство того дня и этих событий. И все вместе оно складывается в определенную конструкцию, которая может свидетельствовать об умышленных действиях государства-агрессора по этому инциденту, – предупреждает Юсов. Поделиться

Что мешает расследованию обстоятельств авиакатастрофы

Он подчеркнул, что у украинской стороны пока нет подтвержденной информации или доступа для подтверждения фактов того, что на борту Ил-76 находились какие-то люди, и что с ними произошло потом.

Пока фактически мы сталкиваемся с элементами сокрытия. Те факты куцы, которые показывает Россия, – у них ничего нового нет. И возможно, действительно есть что скрывать, в частности в контексте того, что разные средства поражения имеют разные особенности. В ходе этого расследования можно установить. То есть чем был поражен самолет. То ли это был С-300, то ли "Панцирь-1", то ли переносной зенитно-ракетный комплекс, то ли другие элементы, - заключает Юсов. Поделиться

Кроме того, на вопрос о пяти телах погибших в морге и означает ли это, что на борту самолета был только экипаж, представитель ГУР отметил, что полную информацию Россия блокирует.

И если речь идет о гуманитарном аспекте вопроса, то "это уже само по себе является нарушением и международного права, и вообще какой-то этики, насколько это можно относить к государству-агрессору".