В ГУР указали на загадочные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР указали на загадочные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76

Авиакатастрофа Ил-76
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не передавала представителям Международного комитета Красного Креста информацию об украинских пленниках, которых должны были обменять 24 января.

Что известно о загадочных обстоятельствах авиакатастрофы Ил-76

Подобная информация должна быть публичной и передаваться, в частности со стороны государства-агрессора Международному комитету Красного Креста, который должен верифицировать состояние здоровья, условия нахождения, обращения с военнопленными. Насколько известно, на данном этапе такой информации в Международный комитет Красного Креста не было передано, - подчеркнул представитель ГУР.

По его словам, на борту Ил-76 также должны были быть двое российских чиновников, однако в последний момент им было приказано покинуть самолет.

Это не единственное загадочное обстоятельство того дня и этих событий. И все вместе оно складывается в определенную конструкцию, которая может свидетельствовать об умышленных действиях государства-агрессора по этому инциденту, – предупреждает Юсов.

Что мешает расследованию обстоятельств авиакатастрофы

Он подчеркнул, что у украинской стороны пока нет подтвержденной информации или доступа для подтверждения фактов того, что на борту Ил-76 находились какие-то люди, и что с ними произошло потом.

Пока фактически мы сталкиваемся с элементами сокрытия. Те факты куцы, которые показывает Россия, – у них ничего нового нет. И возможно, действительно есть что скрывать, в частности в контексте того, что разные средства поражения имеют разные особенности. В ходе этого расследования можно установить. То есть чем был поражен самолет. То ли это был С-300, то ли "Панцирь-1", то ли переносной зенитно-ракетный комплекс, то ли другие элементы, - заключает Юсов.

Кроме того, на вопрос о пяти телах погибших в морге и означает ли это, что на борту самолета был только экипаж, представитель ГУР отметил, что полную информацию Россия блокирует.

И если речь идет о гуманитарном аспекте вопроса, то "это уже само по себе является нарушением и международного права, и вообще какой-то этики, насколько это можно относить к государству-агрессору".

Да, есть информация о пяти телах, зашедших в белгородский морг. Мы не можем исключить версию, что другие тела агрессор мог спрятать в каком-то другом месте. Но тогда опять же вопрос – для чего? И с какой целью это делается? – спрашивает представитель ГУР.

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