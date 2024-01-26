В ГУР указали на загадочные обстоятельства авиакатастрофы Ил-76

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, Россия не передавала представителям Международного комитета Красного Креста информацию об украинских пленниках, которых должны были обменять 24 января.
Что известно о загадочных обстоятельствах авиакатастрофы Ил-76
По его словам, на борту Ил-76 также должны были быть двое российских чиновников, однако в последний момент им было приказано покинуть самолет.
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Он подчеркнул, что у украинской стороны пока нет подтвержденной информации или доступа для подтверждения фактов того, что на борту Ил-76 находились какие-то люди, и что с ними произошло потом.
Кроме того, на вопрос о пяти телах погибших в морге и означает ли это, что на борту самолета был только экипаж, представитель ГУР отметил, что полную информацию Россия блокирует.
И если речь идет о гуманитарном аспекте вопроса, то "это уже само по себе является нарушением и международного права, и вообще какой-то этики, насколько это можно относить к государству-агрессору".