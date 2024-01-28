Буданов впервые отреагировал на падение российского Ил-76

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал падение российского военно-транспортного Ил-76 в Белгородской области. По словам шефа разведки, новая ложь России его не удивила.
Падение Ил-76. Что об этом говорит Буданов
Как иронически отметил шеф украинской разведки, позиция страны-агрессорки для него ясна – во всем винить Украину.
Несмотря на это, остается немало непонятных для такой позиции факторов.
По словам Кирилла Буданова, довольно странно, что россияне не показали поля, усеянные трупами и остатками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину.
Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76
Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.
Андрей Юсов официально подтвердил, что накануне аварии ФСБ запретила им садиться на борт.
По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.
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