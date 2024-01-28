Буданов впервые отреагировал на падение российского Ил-76

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал падение российского военно-транспортного Ил-76 в Белгородской области. По словам шефа разведки, новая ложь России его не удивила.

Падение Ил-76. Что об этом говорит Буданов

Как иронически отметил шеф украинской разведки, позиция страны-агрессорки для него ясна – во всем винить Украину.

Несмотря на это, остается немало непонятных для такой позиции факторов.

По словам Кирилла Буданова, довольно странно, что россияне не показали поля, усеянные трупами и остатками, как должны показать, чтобы максимально обвинить Украину.

Но даже этого нет. Жизнь наших людей, наших граждан, военнослужащих или гражданских не должна быть в опасности и тех ужасных условиях, в которых их там содержат. Всё, что можно сделать, мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все-таки произойдет. А что случилось с этим эпизодом? Со временем мы узнаем, – пообещал Кирилл Буданов. Поделиться

Кто на самом деле должен был лететь в Ил-76

Как удалось узнать украинским разведчикам, на борту самолета Ил-76, который 24 января разбился в Белгородской области РФ, должны были лететь российские чиновники.

Андрей Юсов официально подтвердил, что накануне аварии ФСБ запретила им садиться на борт.

По его словам, после крушения в местный морг доставили только пять тел.