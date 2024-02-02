Чому ЗСУ досі не знищили Кримський міст – пояснення Кулеби
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому ЗСУ досі не знищили Кримський міст – пояснення Кулеби

Бавовна на Кримському мосту
Джерело:  Le Figaro

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, українські військові досі не знищили незаконно побудований РФ Кримський міст, оскільки не мають відповідної зброї для цього. 

Що заважає ЗСУ знищити Кримський міст

Із суто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно вразити його, уникаючи при цьому російської ППО, - пояснює Кулеба.

Він додав, що того дня, коли його буде зруйновано, буде величезна радість не тільки в Києві, а й у багатьох європейських столицях.

Ми дістанемо пляшку чудового шампанського, - зазначив глава МЗС.

Кулеба звернувся до тих, хто не вірить у загрозу нападу РФ на НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що у разі перемоги в Україні кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін нападе на країни НАТО.

На думку Кулеби, у випадку, якщо Путін виграє в Україні, то він спробує випробувати 5 статтю Північноатлантичного договору, яка зобов'язує всіх членів НАТО захищати країну Альянсу, якщо вона зазнає нападу.

Якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, де їхнім солдатам доведеться битися і вмирати, вони повинні допомогти українцям сьогодні перемогти Росію в Україні, - попереджає глава МЗС.

Він зауважив, що раніше ніхто не думав про те, що Росія може напасти на Грузію чи Україну, однак це трапилось.

Той, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться відправити свою армію в країну НАТО, недалекоглядний. Я б навіть сказав, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні, - наголосив Кулеба.

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