СБУ анонсувала РФ неприємні сюрпризи щодо Кримського мосту — відео

За словами керівника СБУ Василя Малюка, українські військові і надалі завдаватимуть ударів по Кримському мосту, поки не зруйнують його.

Що відомо про підготовку СБУ та ЗСУ до знищення Кримського мосту

Малюк нагадав, що українським військовим вже двічі вдавалось вразити Кримський міст - у жовтні 2022 року та у липні 2023 року.

Це справжній ляпас Путіну, це новий щабель в історії воєнно-морських сил. Як тільки його почали будувати, ми вже тоді розуміли що у випадку повномасштабного вторгнення він буде основною логістичною артерією для ворога. Власне, воно так і сталось. Ворожі війська на півдні України підживлюються за рахунок Кримського мосту, - підкреслив керівник СБУ. Поширити

Малюк підкреслив, що знищення Кримського мосту значно обмежило б логістичні можливості РФ транспортування військової техніки та палива на південь до окупованих територій України.

Це законна ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права, чинного законодавства, чи традицій ведення війни - це законна ціль, адже це незаконна побудова на території України, - наголосив глава СБУ. Поширити

Що відомо про підготовку та проведення операцій із ураження Кримського мосту

В СБУ зазначили, що для підготовки до атак по Кримському мосту використовувались фото і відеоматеріали, які росіяни публікували у власних соцмережах.

Так для одного з ударів використали відео росіянки, яка знімала свій відпочинок на яхті - там було видно нижні конструкції мосту.

Саме тому було прийнято рішення створити морські дрони Sea Baby.

Спочатку був створений прототип, який завантажували мішками з піском та перевіряли на маневровість.

У липні минулого року представники СБУ представили доповідь президенту Володимиру Зеленському щодо готовності до використання морських дронів для атак по Кримському мосту.

В Операції по атаці на міст брали участь п'ять бойових надводних дронів.

Вони рухались в перед і розвідували шлях для основної групи.

Дронами, які рухались до мосту управляли спеціалісти в Києві.

Кожен з морських дронів віз на собі близько 300 кілограмів тротилу та рухався зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

Однак безпосередньо до самого мосту дійшли тільки два морські дрони, саме вони і вразили його у липні 2023 року.

Перший з двох дронів знеструмив міст, а під час атаки другого по мосту рухався потяг з цистернами, який підірвався разом з дроном - це збільшило руйнування мосту.

Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст - приречений, - зазначив глава СБУ. Поширити

За інформацією СБУ, вдалося знищити 6 з 8 під опорників мосту, а решта два - були пошкоджені.

Кримський міст і досі повноцінно не функціонує, тому російській війська на півдні України залишились без постійного підкріплення.