СБУ анонсировала РФ неприятные сюрпризы по Крымскому мосту — видео
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Украина
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СБУ анонсировала РФ неприятные сюрпризы по Крымскому мосту — видео

СБУ
Крымский мост
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По словам руководителя СБУ Василия Малюка, украинские военные и дальше будут наносить удары по Крымскому мосту, пока не разрушат его.

Что известно о подготовке СБУ и ВСУ к уничтожению Крымского моста

Малыш напомнил, что украинским военным уже дважды удавалось поразить Крымский мост – в октябре 2022 года и в июле 2023 года.

Это настоящая пощечина Путину, это новая ступень в истории военно-морских сил. Как только его начали строить, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабного вторжения он будет являться основной логистической артерией для врага. Собственно, так и случилось. Вражеские войска на юге Украины подпитываются за счет Крымского моста, – подчеркнул руководитель СБУ.

Малыш подчеркнул, что уничтожение Крымского моста значительно ограничило бы логистические возможности РФ транспортировки военной техники и топлива на юг к оккупированным территориям Украины.

Это законная цель. Согласно нормам Женевской конвенции, других норм международного права, действующего законодательства или традиций ведения войны - это законная цель, ведь это незаконное построение на территории Украины, - подчеркнул глава СБУ.

Что известно о подготовке и проведении операций по поражению Крымского моста

В СБУ отметили, что для подготовки к атакам по Крымскому мосту использовались фото и видеоматериалы, которые россияне публиковали в собственных соцсетях.

Так для одного из ударов использовали видео россиянки, которая снимала свой отдых на яхте – там были видны нижние конструкции моста.

Именно поэтому было принято решение о создании морских дронов Sea Baby.

Сначала был создан прототип, который загружали мешками с песком и проверяли на маневренность.

В июле прошлого года представители СБУ представили доклад президенту Владимиру Зеленскому о готовности к использованию морских дронов для атак по Крымскому мосту.

В Операции по атаке на мост участвовали пять боевых надводных дронов.

Они двигались вперед и разведывали путь для основной группы.

Дронами, которые двигались к мосту, управляли специалисты в Киеве.

Каждый из морских дронов вез на себе около 300 килограммов тротила и двигался со скоростью 80 километров в час.

Однако непосредственно до самого моста дошли только два морских дрона, именно они и поразили его в июле 2023 года.

Первый из двух дронов обесточил мост, а во время атаки второго по мосту двигался поезд с цистернами, взорвавшийся вместе с дроном - это увеличило разрушение моста.

Дальше будет много сюрпризов. И не только по Крымскому мосту. Мост – обречен, – отметил глава СБУ.

По информации СБУ, удалось уничтожить 6 из 8 под опорников моста, а остальные два – были повреждены.

Крымский мост до сих пор полноценно не функционирует, поэтому русские войска на юге Украины остались без постоянного подкрепления.

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