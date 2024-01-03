СБУ анонсировала РФ неприятные сюрпризы по Крымскому мосту — видео

По словам руководителя СБУ Василия Малюка, украинские военные и дальше будут наносить удары по Крымскому мосту, пока не разрушат его.
Что известно о подготовке СБУ и ВСУ к уничтожению Крымского моста
Малыш напомнил, что украинским военным уже дважды удавалось поразить Крымский мост – в октябре 2022 года и в июле 2023 года.
Малыш подчеркнул, что уничтожение Крымского моста значительно ограничило бы логистические возможности РФ транспортировки военной техники и топлива на юг к оккупированным территориям Украины.
Что известно о подготовке и проведении операций по поражению Крымского моста
В СБУ отметили, что для подготовки к атакам по Крымскому мосту использовались фото и видеоматериалы, которые россияне публиковали в собственных соцсетях.
Так для одного из ударов использовали видео россиянки, которая снимала свой отдых на яхте – там были видны нижние конструкции моста.
Именно поэтому было принято решение о создании морских дронов Sea Baby.
Сначала был создан прототип, который загружали мешками с песком и проверяли на маневренность.
В июле прошлого года представители СБУ представили доклад президенту Владимиру Зеленскому о готовности к использованию морских дронов для атак по Крымскому мосту.
В Операции по атаке на мост участвовали пять боевых надводных дронов.
Они двигались вперед и разведывали путь для основной группы.
Дронами, которые двигались к мосту, управляли специалисты в Киеве.
Каждый из морских дронов вез на себе около 300 килограммов тротила и двигался со скоростью 80 километров в час.
Однако непосредственно до самого моста дошли только два морских дрона, именно они и поразили его в июле 2023 года.
Первый из двух дронов обесточил мост, а во время атаки второго по мосту двигался поезд с цистернами, взорвавшийся вместе с дроном - это увеличило разрушение моста.
По информации СБУ, удалось уничтожить 6 из 8 под опорников моста, а остальные два – были повреждены.
Крымский мост до сих пор полноценно не функционирует, поэтому русские войска на юге Украины остались без постоянного подкрепления.
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