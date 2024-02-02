ВСУ отразили 29 атак армии РФ на Авдеевском направлении — Генштаб

Также в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток предприняты 6 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 02.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 55 боевых столкновений.

Также враг нанес 50 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Ольховатки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам.

На Купянском направлении нашими защитниками отбиты 4 атаки у Синьковки и Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка, Табаевка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15-ти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки в районе Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов около 15 населённых пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки недалеко от Богдановки и Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак возле Авдеевки и еще 10 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новокалиново, Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 6 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 3 атаки возле Работино и западнее Вербового Запорожской области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон, Берислав, Ингулец Херсонской и Очаков Николаевской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Херсон и Республиканец Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершено 6 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 складам боеприпасов врага.