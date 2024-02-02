ЗСУ відбили 29 атак армії РФ на Авдіївському напрямку — Генштаб

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснено шість безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 02.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень.

Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Загарбники обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон та Республіканець Херсонської області.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 складах боєприпасів ворога.