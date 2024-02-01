ЗСУ відбили 58 атак армії РФ та завдали авіаударів по 13 районах дислокації ворога — Генштаб

Українські військові протягом доби відбили 58 атак злочинної армії РФ на півдні та сході України та у рамках спецоперації ГУР потопили російський ракетний катер “Івановєць” поблизу окупованого Криму.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що російські окупанти протягом доби випустили по Україні 2 ракети, одна з них крилата ракета Х-59 по об’єктах цивільної інфраструктури у Мирнограді на Донеччині.

окупантами також було завдано 66 авіаударів, та здійснено 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку неподалік Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак в районі Авдіївки та ще 5 - біля Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногрівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 11 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку противника біля Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також у ніч на 1 лютого силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму було знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф.