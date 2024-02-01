ВСУ отразили 58 атак армии РФ и нанесли авиаудары по 13 районам дислокации врага — Генштаб

Украинские военные в течение суток отразили 58 атак преступной армии РФ на юге и востоке Украины и в рамках спецоперации ГУР потопили российский ракетный катер "Ивановец" вблизи оккупированного Крыма.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что российские оккупанты в течение суток выпустили по Украине 2 ракеты, одна из них крылатая ракета Х-59 по объектам гражданской инфраструктуры в Мирнограде Донецкой области.

оккупантами также было нанесено 66 авиаударов и совершено 38 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак у Ивановки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбита атака недалеко от Тернов Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбита атака недалеко от Клещиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак в районе Авдеевки и еще 5 - возле Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногревки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака противника возле Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также в ночь на 1 февраля силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма был уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота России.