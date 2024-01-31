ВСУ сталкиваются с нехваткой артснарядов — Bloomberg

Украина предупредила своих союзников, что она сталкивается с критической нехваткой артиллерийских снарядов, поскольку Россия ежедневно размещает на линии фронта втрое большую огневую мощь.

Умеров просит артснаряды у ЕС

Министр обороны Рустем Умеров на этой неделе написал своим коллегам из Европейского союза, описывая огромное численное преимущество, с которым сталкиваются украинские войска, пытаясь отразить новые нападения России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Умеров сказал, что Украина не может выпускать более 2 тыс. снарядов в день по линии фронта, простирающейся на 1500 км, согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg. Это меньше трети боеприпасов, используемых Россией.

Дефицит оружия в Украине с каждым днем увеличивается, добавил Умеров, и призвал своих союзников по ЕС сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов.

Он сказал, что Украине необходимо, по крайней мере, соответствовать огневой мощи своего врага.

Обычно побеждает сторона, у которой больше боеприпасов для борьбы – сказал Умеров, согласно документу. Поделиться

Сколько Украине нужно снарядов в месяц

31 января ЕС признал, что к мартовскому сроку поставит едва ли половину обещанных снарядов, решив поставить еще почти 600 тыс штук до конца года.

Украине необходимо 200 тыс. 155-мм снарядов в месяц, говорится в документе. По оценкам Эстонии, РФ может получить почти вдвое больше снарядов, при этом из Северной Кореи поступило около миллиона снарядов.

Миллион снарядов для Украины

В марте 2023 г. страны ЕС договорились поставить Украине миллион снарядов. Поставку хотели завершить сначала до конца 2023, а затем до марта 2024 года. Впрочем, передача в установленные сроки так и не состоится, поскольку для этого не хватает производственных мощностей.

Как отмечал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, если Киев не получит необходимое количество артиллерийских боеприпасов с одного места – будет работать, чтобы обеспечить поставки из других источников.

По словам главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура, передача обещанного миллиона снарядов задерживается до конца 2024 года.