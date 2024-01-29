Киберзащита и снаряды. Нидерланды выделяют 122 млн евро на помощь Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Киберзащита и снаряды. Нидерланды выделяют 122 млн евро на помощь Украине

Нидерланды
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Источник:  Правительство Нидерландов

Нидерланды выделяют 122 миллиона евро на боеприпасы, оборудование и кибербезопасность в Украине.

Пакет помощи от Нидерландов

Правительство Нидерландов сообщает, что 87 миллионов евро потратят на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

25 миллионов евро будет уплачено в Международный фонд для Украины на приобретение оборудования.

Правительство страны также инвестирует 10 миллионов евро в улучшение киберзащиты Украины.

О пакете помощи сообщила Палате представителей министр обороны Кайса Оллонгрен.

Этот пакет помощи является результатом консультаций Контактной группы по обороне Украины, в состав которой входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине покупать оборудование и ресурсы для защиты России.

Ранее Нидерланды внесли 100 миллионов евро в IFU, инициативу Великобритании. За средства фонда закуплены ЗРК, боеприпасы и запчасти.

Также Нидерланды выделили 130 миллионов евро на артиллерийские снаряды для возглавляемого Германией фонда для закупки 155-мм снарядов. Кроме того, обещаны 87 миллионов евро.

Вклад в кибербезопасность Украины

Вклад в киберзащиту будет направлен, в том числе, на создание и расширение онлайн-инфраструктуры в Украине.

Очень важно поддерживать Украину не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. Сейчас важно показать, что мы помогаем Украине. Они борются за свою страну и за разделяемые нами ценности: самоопределение, свобода, равенство, права человека, — сказала Оллонгрен.

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