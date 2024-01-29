Киберзащита и снаряды. Нидерланды выделяют 122 млн евро на помощь Украине

Нидерланды выделяют 122 миллиона евро на боеприпасы, оборудование и кибербезопасность в Украине.
Пакет помощи от Нидерландов
Правительство Нидерландов сообщает, что 87 миллионов евро потратят на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
25 миллионов евро будет уплачено в Международный фонд для Украины на приобретение оборудования.
Правительство страны также инвестирует 10 миллионов евро в улучшение киберзащиты Украины.
О пакете помощи сообщила Палате представителей министр обороны Кайса Оллонгрен.
Ранее Нидерланды внесли 100 миллионов евро в IFU, инициативу Великобритании. За средства фонда закуплены ЗРК, боеприпасы и запчасти.
Также Нидерланды выделили 130 миллионов евро на артиллерийские снаряды для возглавляемого Германией фонда для закупки 155-мм снарядов. Кроме того, обещаны 87 миллионов евро.
Вклад в кибербезопасность Украины
Вклад в киберзащиту будет направлен, в том числе, на создание и расширение онлайн-инфраструктуры в Украине.
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