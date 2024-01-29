Нідерланди виділяють 122 мільйони євро на боєприпаси, обладнання та кібербезпеку в Україні.

Пакет допомоги від Нідерландів

Уряд Нідерландів повідомляє, що 87 мільйонів євро витратять на закупівлю артилерійських снарядів для України.

25 мільйонів євро буде сплачено до Міжнародного фонду для України на придбання обладнання.

Уряд країни також інвестує 10 мільйонів євро в покращення кіберзахисту України.

Про пакет допомоги повідомила Палаті представників міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Цей пакет допомоги є результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України, до складу якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні купувати обладнання та ресурси для захисту від Росії. Поширити

Раніше Нідерланди внесли 100 мільйонів євро в IFU, ініціативу Великої Британії. За кошти фонду закуплено ЗРК, боєприпаси та запчастини.

Також Нідерланди також виділили 130 мільйонів євро на артилерійські снаряди для очолюваного Німеччиною фонду для закупівлі 155-мм снарядів. Крім цього, обіцяні 87 мільйонів євро.

Внесок у кібербезпеку України

Внесок на кіберзахист буде спрямований, в тому числі, на створення та розширення онлайн-інфраструктури в Україні.