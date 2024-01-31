ЗСУ стикаються з нестачею артснарядів — Bloomberg

Україна попередила своїх союзників, що вона стикається з критичною нестачею артилерійських снарядів, оскільки Росія щодня розміщує на лінії фронту втричі більшу вогневу міць.

Умєров просить артснаряди у ЄС

Міністр оборони Рустем Умєров цього тижня написав своїм колегам з Європейського союзу, описуючи величезну чисельну перевагу, з якою стикаються українські війська, намагаючись відбити нові напади Росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Умєров сказав, що Україна не може випускати понад 2 тис снарядів на день по лінії фронту, яка простягається на 1500 км, згідно з документом, з яким ознайомився Bloomberg. Це менше третини боєприпасів, які використовує Росія.

Дефіцит зброї в Україні з кожним днем стає більшим, додав Умеров, і закликав своїх союзників по ЄС зробити більше для виконання свого зобов'язання поставити мільйон артилерійських снарядів.

Він сказав, що Україні необхідно принаймні відповідати вогневій потужності свого ворога.

Зазвичай перемагає сторона, у якої більше боєприпасів для боротьби, – сказав Умеров, згідно з документом. Поширити

Скільки Україні потрібно снарядів на місяць

31 січня ЄС визнав, що до березневого терміну поставить ледь половину обіцяних снарядів, вирішивши поставити ще майже 600 тис штук до кінця року.

Україні необхідно 200 тис 155-мм снарядів на місяць, йдеться в документі. За оцінками Естонії, РФ може отримати майже вдвічі більше снарядів, при цьому з Північної Кореї надійшло близько мільйона снарядів.

Мільйон снарядів для України

У березні 2023 року країни ЄС домовились поставити Україні мільйон снарядів. Поставку хотіли завершити спочатку до кінця 2023 року, а потім до березня 2024 року. Втім, передача у встановлений термін так і не відбудеться, оскільки для цього не вистачає виробничих потужностей.

Як відзначав раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якщо Київ не отримає необхідної кількості артилерійських боєприпасів з одного місця – працюватиме, щоб забезпечити постачання з інших джерел.

За словами глави Міноборони Естонії Ханно Певкура, передача обіцяного мільйона снарядів затримується до кінця 2024 року.