ВСУ могут получить новые С-400 российского производства — Defense Express

Еще 5 лет назад Турция приступила к реализации соглашения, в рамках которого получила четыре дивизиона российских ЗРК С-400. США могут поспособствовать тому, чтобы эти системы передали украинской армии.

Борьба за С-400 для Украины продолжается уже долго

Из-за решения официальной Анкары касательно закупки российских ЗРК С-400 Штаты исключили Турцию из программы F-35.

Однако наказание со стороны официального Вашингтона было отменено, когда команда Реджепа Тайипа Эрдогана дала разрешение на присоединение Швеции к НАТО.

По словам замглавы Госдепа США Виктории Нуланд, США рассматривают снятие запрета на продажу F-35, если Турция откажется от российских ЗРК С-400.

Что важно понимать, еще в мае 2023 Белый дом предлагал передать российские ЗРК С-400 Украине, однако Анкара отказалась.

В результате Турция осталась с четырьмя дивизионами С-400, однако в Defense Express считают, что из-за санкций против РФ Анкара вряд ли знает, где обслуживать и где брать ракеты до С-400, чтобы не попасть под американские санкции. Поделиться

Может ли Турция передать Украине российские ЗРК С-400

Пока журналистам не удалось узнать, готов ли Эрдоган принять положительное решение относительно Украины.

По словам журналистов, обмен С-400 на тот же Patriot и допуск к F-35, что означает включение турецкой оборонки в производство этого самолета с гарантией заказов производства комплектующих на десятки лет вперед.

В таком случае Турция может получить разблокировку ряда других возможных совместных проектов на фоне дефицита вооружения в мире. Однако с другой стороны, Анкара имеет собственную авиационную программу, которая начала давать результаты, в частности разработка KAAN (TF-X) приближается к своему первому полету, но к серийному производству будет готова только к концу десятилетия. Поделиться

По словам аналитиков, решение официальной Анкары по С-400 и F-35, вполне возможно, находится в политической плоскости.