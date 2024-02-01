ВСУ могут получить новые С-400 российского производства — Defense Express

Еще 5 лет назад Турция приступила к реализации соглашения, в рамках которого получила четыре дивизиона российских ЗРК С-400. США могут поспособствовать тому, чтобы эти системы передали украинской армии.
Борьба за С-400 для Украины продолжается уже долго
Из-за решения официальной Анкары касательно закупки российских ЗРК С-400 Штаты исключили Турцию из программы F-35.
Однако наказание со стороны официального Вашингтона было отменено, когда команда Реджепа Тайипа Эрдогана дала разрешение на присоединение Швеции к НАТО.
По словам замглавы Госдепа США Виктории Нуланд, США рассматривают снятие запрета на продажу F-35, если Турция откажется от российских ЗРК С-400.
Что важно понимать, еще в мае 2023 Белый дом предлагал передать российские ЗРК С-400 Украине, однако Анкара отказалась.
Может ли Турция передать Украине российские ЗРК С-400
Пока журналистам не удалось узнать, готов ли Эрдоган принять положительное решение относительно Украины.
По словам журналистов, обмен С-400 на тот же Patriot и допуск к F-35, что означает включение турецкой оборонки в производство этого самолета с гарантией заказов производства комплектующих на десятки лет вперед.
По словам аналитиков, решение официальной Анкары по С-400 и F-35, вполне возможно, находится в политической плоскости.