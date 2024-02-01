ЗСУ можуть отримати нові С-400 російського виробництва — Defense Express

Ще 5 років тому Туреччина розпочала реалізацію угоди, в межах якої отримала чотири дивізіони російських ЗРК С-400. США можуть посприяти тому, щоб ці системи передали українській армії.

Боротьба за С-400 для України триває уже довго

Через рішення офіційної Анкари щодо закупівлі російських ЗРК С-400 Штати виключили Туреччину з програми F-35.

Однак покарання з боку офіційного Вашингтона було занулюване, коли команда Реджепа Таїпа Ердогана дала дозвіл на приєднання Швеції до НАТО.

За словами заступниці глави Держдепу США Вікторії Нуланд, США розглядають зняття заборони на продаж F-35, якщо Туреччина відмовиться від російських ЗРК С-400.

Що важливо розуміти, ще у травні 2023 року Білий дім пропонував передати російські ЗРК С-400 Україні, проте Анкара відмовилася.

У результаті Туреччина залишилася з чотирма дивізіонами С-400, проте в Defense Express вважають, що через санкції проти РФ Анкара навряд знає, де обслуговувати та де брати ракети до С-400, щоб не потрапити під американські санкції. Поширити

Чи може Туреччина передати Україні російські ЗРК С-400

Поки журналістам не вдалося дізнатися, чи готовий Ердоган ухвалити позитивне рішення щодо України.

За словами журналістів, обмін С-400 на той самий Patriot та допуск до F-35, що означає включення турецької оборонки у виробництво цього літака із гарантією замовлень виробництва комплектуючих на десятки років вперед.

У такому разі Туреччина може отримати розблокування низки інших можливих спільних проєктів на тлі дефіциту озброєння у світі. Проте з іншого боку, Анкара має власну авіаційну програму, яка почала давати результати, зокрема розробка KAAN (TF-X) наближається до свого першого польоту, але до серійного виробництва буде готова лише під кінець десятиріччя. Поширити

За словами аналітиків, рішення офіційної Анкари щодо С-400 та F-35, цілком можливо, перебуває в політичній площині.