Протягом минулої доби між Силами оборони та російськими окупантами відбулося 63 бойових зіткнень. Росія втратила 830 солдатів, 9 танків, 46 артсистем та один катер.

Втрати РФ на 2 лютого

Генштаб зазначає, що впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Ракетні війська завдали ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту РФ.

Обстановка на сході та півдні

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони відбили 14 штурмових дій російських окупантів.