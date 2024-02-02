За прошедшие сутки между Силами обороны и российскими оккупантами произошло 63 боевых столкновения. Россия потеряла 830 солдат, 9 танков, 46 артсистем и один катер.

Потери РФ на 2 февраля

Генштаб отмечает, что в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Ракетные войска нанесли удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также за прошедшие сутки силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота РФ.

Обстановка на востоке и юге

На Купянском направлении отражены 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку кафиров в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении в Силами обороны отражена атака противника вблизи Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны отразили 14 штурмовых действий российских кафиров.