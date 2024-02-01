Армия РФ не оставляет попыток окружить Авдеевку — Генштаб

Украинские военные отразили 9 атак противника на Лиманском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация ударила по 15 районам сосредоточения личного состава противника

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 94 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, учебное заведение, другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили:

Улица, Середина Буда Сумской области ;

Большой Бурлык, Колодязное, Кисловка, Синьковка Харьковской области ;

Надежда, Серебрянское лесничество, Белогоровка Луганской области ;

Терны, Часов Яр, Нью-Йорк, Очеретино, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области ;

Белогорье, Роботино Запорожской области ;

Крынки, Берислав, Новоберислав, Саблюковка, Качкаровка, Милово, Красный Маяк, Дорожное Херсонской области .

Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 9 атак противника в районах Тернов, Ямполевки и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 6 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 10 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку кафиров южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника севернее Приютного, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник предпринял три попытки штурмовых действий. Ни одна удача не имела.

Потери врага

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 5 артиллерийским средствам, 1 составу боеприпасов и 4 средствам противовоздушной обороны противника.