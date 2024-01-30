ВСУ отразили 78 атак армии РФ и нанесли 11 авиаударов по врагу — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 78 атак армии РФ и нанесли 11 авиаударов по врагу — Генштаб

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Читати українською

Украинские военные в течение суток отразили 78 атак преступной армии РФ на востоке и юге Украины.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 5 ракет, нанесли 63 авиаудара и совершили 39 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Что известно об успехах ВСУ и ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак неподалеку от Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки в районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

  • На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где кафиры безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, в направлении Солодке-Константиновка наши защитники отразили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя были уничтожены 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили.

  • На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационных ударов в районах Старомайорского и Ровно Донецкой области.

  • В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении кафиры не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 5 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне официально подтвердили ликвидацию моряка на уничтоженном ВСУ "Новочеркасске"
Новочеркасск
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили РЛС противовоздушной обороны оккупантов в Крыму
СтратКом ВСУ
РЛС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Существует ли угроза наступления армии РФ на Харьков — ответ ВСУ
Артиллерия ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.