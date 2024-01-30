ВСУ отразили 78 атак армии РФ и нанесли 11 авиаударов по врагу — Генштаб

Украинские военные в течение суток отразили 78 атак преступной армии РФ на востоке и юге Украины.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 5 ракет, нанесли 63 авиаудара и совершили 39 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам критической инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Что известно об успехах ВСУ и ситуации на отдельных участках фронта

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки возле Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак неподалеку от Тернов и Ямполевки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты 4 атаки в районах Богдановки и Клищиевкм Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 20 атак в районе Авдеевки и еще 9 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области, где кафиры безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 14 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Так, в направлении Солодке-Константиновка наши защитники отразили штурм противника, во время которого враг применил 12 единиц бронетехники. В результате боя были уничтожены 2 танка, 6 МТ-ЛБ и 1 БМП врага. Получив достойный отпор, оккупанты понесли значительные потери и отступили.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационных ударов в районах Старомайорского и Ровно Донецкой области.

В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении кафиры не отказываются от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 13 безуспешных попыток штурма позиций наших войск.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 составу боеприпасов, 5 артиллерийских средствах и 1 радиолокационной станции противника.