ЗСУ відбили 78 атак армії РФ та завдали 11 авіаударів по ворогу — Генштаб

Українські військові протягом доби відбили 78 атак злочинної армії РФ на сході та півдні України.

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 5 ракет, завдали 63 авіаудари та здійснили 39 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах критичної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про успіхи ЗСУ та ситуацію на окремих ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївкм Донецької області, де противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще 9 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Так, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога. Отримавши гідну відсіч, окупанти зазнали значних втрат та відступили.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 1 складу боєприпасів, 5 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції противника.